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Rapsblüte 2026

Klimaschutz zum Tanken: Raps im Kraftstoffmix

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Berlin (ots)

Die Rapsblüte taucht Deutschland derzeit wieder in ein Meer aus Gelb. Auf rund 1,1 Millionen Hektar wächst ein Rohstoff heran, der nicht nur in der Küche, sondern auch im Tank eine wichtige Rolle spielt.

Aus der Rapssaat entsteht Rapsöl, das zu Biodiesel weiterverarbeitet wird, der heute standardmäßig im Dieselkraftstoff enthalten ist. In der gängigen Qualität B7 beträgt der Anteil bis zu 7 Prozent. Damit wird bereits an jeder Tankstelle ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Aktuelle Zahlen zeigen, wie relevant dieser Beitrag ist: Die CO2-Emissionen des Verkehrs sind 2025 auf 146,3 Millionen Tonnen gestiegen. Ohne den Einsatz von Biokraftstoffen wäre der Anstieg um mehr als 11 Millionen Tonnen CO2 deutlich höher ausgefallen. "Biokraftstoffe wirken sofort und im bestehenden Fahrzeugbestand", betont Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP). "Bei rund 35 Millionen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, die auch 2030 noch auf den Straßen erwartet werden, bleibt ihr Beitrag unverzichtbar."

Deutschland produziert jährlich rund 3,6 Millionen Tonnen Biodiesel. Ein Teil davon wird exportiert, obwohl gleichzeitig weiterhin fossiler Diesel importiert wird. Rapsbasierte Biokraftstoffe sind nachhaltig zertifiziert und unterliegen strengen Vorgaben der EU-Richtlinien. Die gelben Felder stehen damit nicht nur für den Frühling, sondern auch für einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz im Alltag.

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