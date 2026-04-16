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Rapsblüte 2026

Rapsanbau stabil: Verlässliche Größe im Ackerbau

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Berlin (ots)

In diesen Wochen prägen wieder leuchtend gelbe Rapsfelder das Landschaftsbild in Deutschland. Auf einer Fläche von rund 1,1 Millionen Hektar steht der Winterraps derzeit in voller Blüte. Damit bleibt der Anbau stabil oberhalb der Millionengrenze und bestätigt seine Bedeutung für den Ackerbau.

Die Aussaat im Spätsommer 2025 konnte überwiegend unter guten Bedingungen erfolgen. Die Bestände haben den Winter insgesamt gut überstanden. Sinkende Temperaturen seit Dezember sorgten für eine ausreichende Abhärtung der Pflanzen, sodass größere Auswinterungsschäden in den meisten Regionen ausblieben.

Regional zeigen sich jedoch Unterschiede. Im Nordosten Deutschlands können sehr niedrige Temperaturen im Januar lokal zu Schäden geführt haben, insbesondere dort, wo eine schützende Schneedecke fehlte. Zudem verlief der Winter vergleichsweise trocken, sodass die Wasserverfügbarkeit im Frühjahr zu einem wichtigen Faktor für die weitere Entwicklung der Bestände werden kann.

Insgesamt präsentieren sich die Rapsbestände derzeit überwiegend in einem guten bis sehr guten Zustand.

Deutschland gehört weiterhin zu den wichtigsten Rapsanbauländern in der Europäischen Union, in der insgesamt rund 5,8 Millionen Hektar mit Raps bestellt werden. Die jährliche Ernte liegt hierzulande in der Regel zwischen 3,8 und 4,3 Millionen Tonnen.

"Die stabile Anbaufläche zeigt, dass Raps für viele Betriebe ein verlässlicher und wichtiger Bestandteil der Fruchtfolge bleibt", erklärt Stephan Arens, Geschäftsführer der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP). "Diese Ackerkultur verbindet wirtschaftliche Perspektiven mit agronomischen Vorteilen."

Neben seiner ökonomischen Bedeutung trägt Raps durch seine tiefreichende Durchwurzelung zur Verbesserung der Bodenstruktur bei und ist in der Blütezeit eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten.

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