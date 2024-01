Elvinci.de GmbH

Retourenware auf Paletten kaufen: Konstantinos Vasiadis von der Elvinci.de GmbH verrät, wie Händler dabei vorgehen sollten

Nürnberg (ots)

Hohe Kosten und Unsicherheit beim Umgang mit Retourenware - ein Problem, das sowohl im Einzelhandel als auch im E-Commerce immer häufiger zu beobachten ist. Gleichzeitig bieten sich dabei aber auch lukrative Chancen: Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH, bietet Händlern die Möglichkeit, Retourenware effizient und risikoarm auf Paletten zu erwerben. Dadurch verbessern Händler ihre Einkaufskonditionen und erweitern ihr Sortiment mit qualitativ hochwertigen, geprüften Produkten. Wie aber funktioniert das in der Praxis?

Sowohl im Einzelhandel als auch im E-Commerce stehen Unternehmer heute vor der Herausforderung, ihr Sortiment kontinuierlich zu erweitern und dabei auch ihre Kostenstrukturen zu optimieren. Insbesondere der Einkauf von Retourenware birgt hierbei großes Potenzial, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und neue Marktsegmente zu erschließen. Doch die Unsicherheit in Bezug auf Qualität und Beschaffenheit der Ware, gepaart mit der Komplexität des Einkaufsprozesses und der Verwaltung, stellt eine erhebliche Hürde dar. "Fehlt es Händlern an den nötigen Konzepten, um den Umgang mit Retourenware effizient und gewinnbringend gestalten zu können, gefährden sie ihren geschäftlichen Erfolg nachhaltig: Unzureichende Prozesse führen schließlich nicht nur zu finanziellen Einbußen, sondern auch zum Verlust an Glaubwürdigkeit und Kundenvertrauen - entscheidende Faktoren in einem immer umkämpfteren Markt", betont Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH.

"Retouren sind ohnehin ein unausweichlicher Bestandteil ihres Geschäfts - kaufen Händler entsprechende Waren auf Paletten zu einem Bruchteil des Neupreises ein, verwandeln sie sie nicht nur von einem lästigen Ärgernis in eine gewinnbringende Erweiterung ihres Sortiments", fügt der Experte für Retourenware hinzu. Vielmehr würden sie auch von den bereits vorhandenen Prozessen anderer Anbieter profitieren und einen wertvollen Beitrag leisten, um die Verschwendung von Produkten zu reduzieren - verbesserte Reputation inklusive. Auf Basis langjähriger Erfahrung im E-Commerce konnte Konstantinos Vasiadis so bereits zahlreichen Händlern dabei helfen, ihren Umgang mit Retourenware zu optimieren und in vielerlei Hinsicht von deren Kauf auf Paletten zu profitieren. Wie Händler bei einer solchen Kooperation im Allgemeinen vorgehen sollten und das volle Potenzial ausschöpfen, verrät er anhand der folgenden Tipps.

1. Qualität überprüfen

Bei der Anschaffung von Retourenware kommt der Überprüfung der Produktqualität eine entscheidende Rolle zu. So hilft eine sorgfältige Inspektion dabei, die Funktionsfähigkeit und das äußere Erscheinungsbild der Ware zu bewerten. Zudem ist es ratsam, auf Details wie die Vollständigkeit von Zubehör und die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu achten. Die Bewertung der Ware sollte anhand festgelegter Kriterien erfolgen, um größtmögliche Konsistenz in der Qualitätsbeurteilung zu gewährleisten. Dies ermöglicht es, Risiken zu minimieren und die Zufriedenheit der Endkunden zu sichern.

2. Herkunft und Lieferant unter die Lupe nehmen

Um das Risiko von Fehlkäufen und ähnlich teuren Fehlern zu minimieren, sollten Händler ausschließlich auf Partner setzen, die ihnen maximale Transparenz und Sicherheit bieten. Demnach sollte etwa die Möglichkeit bestehen, Produkte vor dem Kauf zu inspizieren: Beispielsweise gewähren hochauflösende Bilder und detaillierte Produktbeschreibungen den nötigen Einblick. Darüber hinaus empfiehlt es sich, sich im Voraus über entsprechende Großhändler zu informieren - vertrauenswürdige Quellen sind entscheidend, um hochwertige Produkte zu erhalten und einen zuverlässigen Geschäftspartner zu gewinnen.

3. Durchdachte Preisverhandlungen

Um sich dauerhaft wettbewerbsfähige Konditionen zu sichern, sollten sich Händler außerdem um eine entsprechende Preisverhandlung mit dem Lieferanten bemühen. Dabei sollten Faktoren wie die Menge der bestellten Ware und deren Zustand in Betracht gezogen werden: So bietet eine größere Bestellmenge oftmals Spielraum für Rabatte, während der Zustand der Ware deren Wert beeinflusst. Ein effektiver Verhandlungsprozess erfordert allerdings gute Marktkenntnisse, um realistische Preiseinschätzungen treffen zu können. Es empfiehlt sich daher, die Preise und Konditionen verschiedener Anbieter zu vergleichen, um ein optimales Angebot zu ermitteln.

4. Lagerung und Logistik sicherstellen

Selbstverständlich benötigen Händler für ihre Retourenware auf Paletten einen adäquaten Lagerplatz, der ausreichend Raum für die Ware bietet und gleichzeitig eine schnelle und systematische Kommissionierung ermöglicht. Eine durchdachte Lagerstrategie trägt letztendlich dazu bei, Kosten zu minimieren und den Warenumschlag zu beschleunigen. Zudem ist es wichtig, logistische Prozesse zu optimieren, um kurze Lieferzeiten zu garantieren. Dies kann durch die Implementierung von effizienten Verpackungs- und Versandmethoden erreicht werden.

5. Kundenservice optimieren

Für den Aufbau von Kundenvertrauen und die Förderung langfristiger Kundenbeziehungen ist ein erstklassiger Kundenservice unerlässlich. Dies beinhaltet nicht nur eine schnelle und effektive Kommunikation bei Kundenanfragen, sondern auch die Bereitstellung umfassender Informationen über Produkte und Dienstleistungen. Eine proaktive und lösungsorientierte Herangehensweise bei Problemen und Beschwerden ist ebenfalls entscheidend.

