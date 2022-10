alley

Video-Tutorial bei Hüft- und Kniearthrose: Sechs einfache Übungen für mehr Beweglichkeit

Köln (ots)

Durch regelmäßige Bewegung können Sie Ihre Gelenkgesundheit fördern. Bauen Sie deswegen so viele Bewegungsarten wie möglich in Ihren Alltag ein. Testen Sie aus, wie weit Sie gehen können. Trauen Sie sich ruhig bis an Ihre Belastungsgrenze. So werden Sie stetig Fortschritte spüren.

Jana Albersmeier, Physiotherapeutin bei alley, hat sechs Übungen zusammengestellt, die sich beim Spaziergang im Grünen genauso umsetzen lassen wie in den eigenen vier Wänden. Probieren Sie es aus. Sie unterstützen Ihre physiotherapeutischen Behandlungen.

Übung 1: Wippen auf der Stufe

Mit beiden Vorfüßen auf eine Stufe stellen, ggf. am Geländer festhalten. Fersen gleichzeitig oder im Wechsel hängen lassen, danach auf dem Vorfuß (auf Zehenspitzen) hochdrücken. Fersen so weit hängen lassen, dass eine Dehnung in der Wadenmuskulatur zu spüren ist. Im Wechsel rechts, links.

15 bis 20 Wiederholungen pro Seite.

Übung 2: Ausfallschritt auf der Treppe

Einen Fuß auf die erste Treppenstufe stellen. Je nach Körpergröße ist auch die zweite Stufe möglich. Gewicht auf dieses angewinkelte Bein verlagern, indem es weiter gebeugt wird. Hinteres Bein so durchstrecken, dass eine Wadendehnung zu spüren ist. Position für 5 bis 10 Sekunden halten und dann zum anderen Bein wechseln. Gewichtsverlagerung.

Variation: Einen Fuß auf die erste oder zweite Treppenstufe stellen. Fuß des hinteren Beines auf dem Boden lassen. Hinteres Bein nach vorne anheben, Knie anwinkeln und Richtung Bauchnabel ziehen. Dann Bein wieder nach hinten absetzen, ggf. dabei festhalten.

10 Wiederholungen pro Seite.

Übung 3: Beinspreizen an der Bank

Bein seitlich gestreckt zur Seite heben, an Bank oder an Geländer festhalten. Danach Wechsel zum anderen Bein.

10 bis 15 Wiederholungen pro Seite.

Übung 4: Dehnübung für die Hüfte

Aufrechter Sitz mit angewinkelten Beinen, die fest auf dem Boden stehen.Linkes Sprunggelenk auf den rechten Oberschenkel legen, sodass der linke Unterschenkel nahezu parallel zum Boden liegt.Mit der eigenen Hand leichten Druck nach unten Richtung Boden auf das linke Knie geben.Dabei aufrecht sitzen, hierbei kann eine Dehnung seitlich im Gesäß zu spüren sein.

Variation: Geraden Oberkörper leicht nach vorne bewegen, um die Dehnung zu verstärken. Position für 10 bis 15 Sekunden halten. Seite wechseln. Hinweis: Übung nicht kurz nach einer Operation machen, sondern erst mit dem Arzt absprechen.

3 Wiederholungen pro Seite.

Übung 5: Pendeln fürs Knie

Auf Tisch, Bank oder ähnliches setzen: Wichtig ist Freiraum unter der Sitzmöglichkeit.Mit beiden Beinen locker pendeln, am besten im Wechsel vor und zurück.Gegen Steifigkeit, zur Lockerung ohne Belastung das Knie beugen.

Variation zur Aufdehnung: Nicht betroffenes Bein auf das Schienbein des betroffenen Beines legen und dieses durch leichten Druck nach hinten bewegen - dabei ist Freiraum besonders wichtig - bis die Dehnung im Oberschenkel, ggf. bis über Kniescheibe, zu spüren ist. Diese Dehnung 5 bis 15 Sekunden halten, lockern, danach weiter pendeln.

3 Wiederholungen pro Seite.

Übung 6: Anwinkeln fürs Knie

Bein anwinkeln und Ferse zum Gesäß führen, an Bank oder an Geländer festhalten. Mit einer Hand nach der Ferse greifen. Position für 10 bis 20 Sekunden halten und dann zum anderen Bein wechseln. Wenn das zu schwer ist: Übung 5 Pendeln inkl. Dehnung auf Bank oder Tisch durchführen.

3 Wiederholungen pro Seite.

"Die Übungen regen den Stoffwechsel im Gelenk an, stärken die umliegende Muskulatur und können die Schmerzen lindern", weiß Albersmeier. "Achten Sie, wenn möglich, auf eine aufrechte, entspannte Körperhaltung und eine gleichmäßige Atmung." Die Expertin empfiehlt ein regelmäßiges Training von mindestens 2 x 30 Minuten pro Woche.

Das Tutorial-Video mit Jana Albersmeier, Physiotherapeutin von alley, und Peter Herrchen, Gründer der Selbsthilfegruppe TEPFIT, ist hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=_ePHDct0qV0&t=213s

Bildmaterial zum Download (bitte Copyright beachten): https://we.tl/t-KVUPTyhZlc

Über alley:

alley ist eine medizinische Plattform, die in Zusammenarbeit mit Leistungserbringern und Kostenträgern den optimalen Behandlungspfad für Patient:innen strukturiert. Ziel ist es, durch Qualitäts- und Effizienzsteigerung in der Behandlung die individuelle Lebensqualität der Patient:innen zu verbessern. Als Plattform mit 360-Grad-Blick erschließt alley das volle Potenzial analoger und digitaler Medizin, indem sie medizinische Daten und die Kommunikation zwischen Patienten:innen, niedergelassenen Ärzt:innen, Kliniken und physiotherapeutischer Nachsorge auf einer Plattform bündelt. Die so generierten Daten stellt alley als analytischer Provider zur optimierten Therapie- und Versorgungsplanung bereit. Als smarte Brückenbauerin und persönliche Begleiterin stimmt alley individuelle Patientenbedürfnisse mit ausgewählten Behandlungsmethoden ab. alley ist das erste Produkt der 2019 von Manuel Mandler und Klara Honsl in Köln gegründeten VBMC ValueBasedManagedCare GmbH. Aufgabe des Unternehmens ist es, analytisch getriebene Managed Care-Lösungen auf Basis des Value Based Medicine-Ansatzes zu entwickeln. Das Unternehmen hat 40 Mitarbeitende. Mehr Information unter www.alley.de

Original-Content von: alley, übermittelt durch news aktuell