Per Goldanlage zum Führerschein/Goldhändler Noble Metal Factory bietet Kunden einen "Führerschein-Sparplan"/Anlagekonzept soll gezielt den späteren Fahrschulbesuch ermöglichen

Schwarzheide/Brandenburg (ots)

Wer den Führerschein machen will, muss tief in die Tasche greifen. Allein in den letzten Jahren sind die Kosten dafür um rund 700 - 800 Euro gestiegen. Zwischen 3000 und 4000 Euro müssen einkalkuliert werden. Der Brandenburger Goldhändler Noble Metal Factory ( www.anlage-in-gold.de) hat darauf nun reagiert und einen "Führerschein-Sparplan" ins Leben gerufen. Und zwar durch die Wertanlage von Gold! Hinter dem "Führerschein-Sparplan" verbirgt sich ein genau ausgearbeitetes Anlage-Konzept. Mit ihm können Eltern, Großeltern oder andere familiäre Supporter einen entsprechenden Wert (z.B. 50 Euro monatlich) Gold anlegen, der dann später zur Finanzierung des Führerscheins verwendet werden kann.Der Vorteil gegenüber regulären Sparbüchern: Gold gilt als sehr wertstabil und ist damit gerade für langfristigere Anlagepläne geeignet, da kein Wertverlust durch die Inflation entsteht. Der Sparplan kann zudem flexibel ausgesetzt, geändert oder ausgezahlt werden."Häufig wollen Eltern oder Großeltern schon bei der Geburt etwas für später und für den Führerschein zur Seite legen", so Ronny Wagner, Geschäftsführer der Noble Metal Factory. "Die derzeitige Inflation frisst aber über Jahre gerechnet die Ersparnisse förmlich vom Konto und ist daher für eine langfristige Besparung wenig zu empfehlen." Hinzu kommt die globale wirtschaftliche Unsicherheit, die es vielen Anlegern zusätzlich erschwert, sich für eine langfristige Wertanlage zu entscheiden. "Gold ist in der Geschichte der Menschheit von je her eine stabile Wertanlage gewesen", sagt Geschäftsführer Ronny Wagner. "Seit mehr als 5000 Jahren wird es als internationale Währung benutzt und ist nie pleite gegangen. Auch Staaten und Notenbanken legen sich Gold als Reserven an."

