PortAventura World eröffnet seine aufregende neue Attraktion „Uncharted: The Enigma of Penitence"

Bei „Uncharted" handelt es sich um eine mehrdimensionale Achterbahn mit einem 700 Meter langen Schienenstrang, fünf LSM-Abschüssen (Beschleunigung mittels linearem Synchronmotor), sowie unerwarteten Drehungen und Kurven.

Die Achterbahn wurde in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment und unter Beteiligung von Intamin Amusement Rides und Sally Dark Rides kreiert und ist inspiriert von dem erfolgreichen Film „Uncharted"

PortAventura World weihte heute seine neue Attraktion „Uncharted: The Enigma of Penitence" ein – die weltweit einzige Attraktion dieser Art, die von dem von Sony Pictures Entertainment produzierten Film „Uncharted" inspiriert wurde. Es handelt sich dabei um eine im Innenbereich befindliche Achterbahn mit fünf Abschüssen, unerwarteten Drehungen und Kurven, sowie um die erste Achterbahn in Europa, die einen Seitwärtsfall bietet.

David García, Managing Director von PortAventura World, kommentierte: „Diese Attraktion ist das Ergebnis einer entscheidenden Vereinbarung mit einem Branchengiganten im Bereich Unterhaltung, Sony Pictures. Dieses Bündnis ermöglicht es uns, unsere globale Präsenz mittels eines Produktes zu erweitern, das auf internationaler Ebene wirklich hochmodern und den besten Attraktionen weltweit ebenbürtig ist. Von dieser Achterbahnfahrt können unsere Gäste ein unvergleichliches, innovatives Erlebnis erwarten, das die Vielfalt und Qualität der angebotenen Attraktionen verbessert. All dies stärkt unsere Position als eines der führenden Tourismusziele sowohl in Europa, als auch in der ganzen Welt".

Jeffrey Godsick, stellvertretender Vorsitzender, Markenstrategie und Partnerschaften, Leiter der Abteilung für standortbasierte Unterhaltung von Sony Pictures Entertainment, sagte: „Die Eröffnung von Uncharted, der Achterbahnfahrt, ist ein Beweis für die Kompetenz von PortAventura bei der Entwicklung von Attraktionen. Von der Herstellung bis zur Fertigstellung zeigte sich, wie sehr beim Umgang mit dem geistigen Eigentum (IP – Intellectual Property) auf die Sicherheit und Sorgfalt geachtet wurde. PortAventura World ist dafür bekannt, Abenteuer zu bieten. Unsere globalen Teams, einschließlich PlayStation, haben gemeinsam daran gearbeitet, dafür zu sorgen, dass sich alle Gäste darauf freuen können, Erforscher von Uncharted zu werden."

Diese als Familienkonzept entwickelten Spezialeffekte bietende Achterbahn wurde auf einer 4.800 m großen Grundfläche erbaut. Sie ist 16 Meter hoch und nimmt Besucher mit auf eine 673 Meter lange Reise in völliger Dunkelheit, wo sie von einer Vielzahl von audiovisuellen Effekten und eindringlichen Erlebnissen erstaunt werden. Diese basieren alle auf dem Film Uncharted, der im Jahre 2022 in die Kinos kam.

Im Rahmen des sozialen Engagements von PortAventura World dahingehend, Freizeitangebote für alle zu bieten, hat die Attraktion ein exklusives Erlebnis für Besucher entwickelt, das eine große Vielfalt an Funktionen bietet. Dabei handelt es sich um einen Raum für virtuelle Realität, in dem Besucher in die Geschichte der Attraktion so eintauchen können, als hätten sie an der Achterbahnfahrt teilgenommen. Darüber hinaus ist die Achterbahn barrierefrei zugänglich.

