Wippermann junior GmbH

Langlebig und wartungsfrei:Lasten heben mit dem Marathon Lift

Wippermann bringt patentiertes Schubkettensystem für vielfältige Hub- und Bewegungsanwendungen auf den Markt

Hagen (ots)

Lasten per Schubkette zu heben ist eine effiziente Alternative zu hydraulischen Systemen. Der Antriebsspezialist Wippermann bringt jetzt erstmals ein wartungsfreies Schubketten-System für höchste Belastungen auf den Markt, das seinen Namen aus gutem Grund trägt: Der Marathon Lift ist extrem langlebig - für mehr als 1 Million Bewegungszyklen ohne signifikanten Verschleiß.

Das Hagener Familienunternehmen erschließt als einer der weltweit führenden Hersteller von Industrieketten und Kettenrädern mit dem Marathon Lift ein neues Marktsegment. "Der Marathon Lift ist konzipiert als leistungsfähige und besonders wirtschaftliche Alternative zu bisherigen Ketten- oder Hydraulik-basierten Hubsystemen", sagt Dr. Stephan Gerber, Geschäftsführer der Wippermann junior GmbH. Das kompakte System kann Lasten bis zu 1,8 Tonnen innerhalb von 10 Sekunden präzise und ruckelfrei auf eine Höhe von 2 Metern heben.

Kompetenz des Marktführers

Herz des Systems ist die Marathonkette: ein bewährtes High-End-Produkt, das in der Industrie erfolgreich überall dort eingesetzt wird, wo Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit gefordert sind. "Aus einer Vielzahl von Projekten wissen wir, dass Arbeitsprozesse ohne Unterbrechungen in einer hocheffizienten industriellen Produktion immer wichtiger werden", erklärt Dr. Stephan Gerber. "Deshalb war es für uns ein logischer Schritt, die herausragenden Eigenschaften der wartungsfreien Marathonkette für ein Antriebssystem zu nutzen, welches auf hunderttausendfache Bewegungszyklen ohne kostenintensive Wartungsintervalle ausgelegt ist." Auch das Know-how von Wippermann in der Fertigung von Sonderkettenrädern fließt in den Marathon Lift ein: Eine speziell angepasste Verzahnung des Kettenrades reduziert den Verschleiß der belasteten Antriebskomponenten.

Erstes wartungsfreies Schubketten-Hubsystem

Der Marathon Lift von Wippermann vereint die Vorteile von Schubketten-Systemen erstmals mit einer wartungsfreien Hochleistungskette: Ein platzsparender Kettenspeicher ermöglicht den Einsatz auch dort, wo hydraulische Hubsysteme zu viel Raum beanspruchen würden. Lasten werden gleichmäßig und ruckelfrei angehoben und können präzise millimetergenau positioniert werden. Dank der wartungsfreien Marathonkette kommt der Marathon Lift ohne zusätzliche Schmierung aus - und spart so wertvolle Zeit und Kosten im Arbeitsprozess.

Zweifach patentierte Lösung

Gleich zwei Patente stecken in dem innovativen Liftsystem: eins für ein neuartiges U-Profil, das die flexible Kette in der Hubphase in eine hochstabile äußere Säule verwandelt. Ebenfalls patentiert ist das Umlenksystem, welches das Zusammenspiel zwischen unbelasteter Zuführung der Kette aus dem Kettenspeicher und hoch belasteter Schubphase ermöglicht. Die Umlenkung der Kette erfolgt dabei lastfrei auf speziell geformten Führungsbahnen und ist von der Hubbewegung entkoppelt.

Flexibel für vielfältige Anwendungen

"Der Marathon Lift ist für ein sehr breites Einsatzfeld ausgelegt, das von industrieller Fertigung wie der Automobilproduktion über Anwendungen in der Logistik und Bühnentechnik bis zu dynamischen Gebäudeelementen wie Parkliften reicht", sagt Dr. Jakob Küpferle, Leiter der Engineering-Abteilung bei Wippermann. In Absprache mit Wippermann-Engineering können für viele Anwendungsbereiche individuelle Lösungen entwickelt werden.

Zum Video über den Marathon Lift:

https://www.youtube.com/watch?v=aIMuf7VrGxE

Zur Webseite:

https://www.wippermann.com/produkte/marathon-lift

Original-Content von: Wippermann junior GmbH, übermittelt durch news aktuell