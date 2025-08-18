UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik

Privatuniversität UMIT TIROL bildet Online Digitalisierungsexperten für das Gesundheitswesen aus

Hall in Tirol (ots)

Innovative didaktische Konzepte vereinen Flexibilität für Berufstätige und inhaltliche Qualität der universitären Ausbildungen

Die Digitalisierung stellt das Gesundheitswesen vor enorme Herausforderungen – und eröffnet zugleich neue Chancen für Versorgung, Forschung und Management. Um diese Potenziale gezielt zu nutzen, braucht es Fachkräfte mit technischem Verständnis und Anwendungskompetenz. Die UMIT TIROL – Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie bietet mit dem Master-Studium Medizinische Informatik (MSc) und dem Universitätslehrgang Health Information Management (MA CE) maßgeschneiderte Bildungsangebote für die digitale Gesundheitszukunft.

Alle Studien sind online organisiert

Alle Studienprogramme sind ganz oder teilweise online organisiert und folgen einem mehrfach ausgezeichneten didaktischen Konzept, das Flexibilität mit Qualität vereint. Die Studien sind so konzipiert, dass sie auch für Berufstätige die Möglichkeit für eine zusätzliche Qualifikation im Bereich der digitalen Gesundheit ermöglichen.

Digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv mitgestalten

Das viersemestrige Master-Studium Medizinische Informatik qualifiziert Fachkräfte dazu, die digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten. Im Fokus des Online-Studiums stehen Themen wie Klinische Informationssysteme, eHealth, Health Data Science, Maschinelles Lernen und Gesundheitsvernetzung. Die Ausbildung ist durch die Qualitätssicherungsagentur AQ Austria und durch die European Federation for Medical Informatics (EFMI) qualitätsgesichert.

Brückenbauer zwischen Technik und Praxis

Der Online-Universitätslehrgang Health Information Management richtet sich an Fachkräfte, die an der Schnittstelle zwischen Technik und Praxis arbeiten. Ziel ist es, „Brückenbauer“ auszubilden, die sowohl IT-Systeme verstehen als auch klinische und organisatorische Anforderungen überblicken. Der Universitätslehrgang Health Information Management, welcher mit dem Beruf vereinbar studierbar ist, kann in einer dreisemestrigen Online-Ausbildung mit dem Abschluss Akademischer Experte/Akademische Expertin und in einer fünfsemestrigen postgradualen Online-Ausbildung mit dem akademischen Titel Master of Arts (Continuing Education), der international anerkannt ist und auch zu einem Doktoratsstudium berechtigt, absolviert werden. Auch eine 10-monatige Kurzvariante zum Einstieg in das Thema ist verfügbar.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.umit-tirol.at/mmi

www.umit-tirol.at/him

www.umit-tirol.at/digitrans

