UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik

UMIT TIROL bildet Digitalisierungsexperten für das Gesundheitswesen aus

Hall in Tirol (ots)

Tiroler Privatuniversität positioniert sich als führende Institution für postgraduale Aus- und Weiterbildung im Bereich der digitalen Gesundheit

Die Digitalisierung stellt das Gesundheitswesen vor enorme Herausforderungen – und eröffnet zugleich neue Chancen für Versorgung, Forschung und Management. Um diese Potenziale gezielt zu nutzen, braucht es Fachkräfte mit technischem Verständnis und Anwendungskompetenz. Die UMIT TIROL – Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie bietet mit innovativen Online-Studien und Online-Kursen maßgeschneiderte Bildungsangebote für die digitale Gesundheitszukunft: das Master-Studium Medizinische Informatik (MSc), den Universitätslehrgang Health Information Management (MA CE) sowie den kompakten Universitätskurs eHealth und digitale Transformation.

Digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv mitgestalten

Das viersemestrige Master-Studium Medizinische Informatik qualifiziert Fachkräfte dazu, die digitale Entwicklung im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten. Im Fokus des Online-Studiums stehen Themen wie Klinische Informationssysteme, eHealth, Health Data Science, Gesundheitsvernetzung und Biomedizinische Technik. Die Ausbildung ist durch die Qualitätssicherungsagentur AQ Austria und durch die European Federation for Medical Informatics (EFMI) qualitätsgesichert.

Brückenbauer zwischen Technik und Praxis

Der Online-Universitätslehrgang Health Information Management richtet sich an Fachkräfte, die an der Schnittstelle zwischen Technik und Praxis arbeiten. Ziel ist es, sogenannte „Brückenbauer“ auszubilden, die sowohl IT-Systeme verstehen als auch klinische und organisatorische Anforderungen überblicken. Der Universitätslehrgang Health Information Management, welcher mit dem Beruf vereinbar studierbar ist, kann in einer dreisemestrigen Online-Ausbildung mit dem Abschluss Akademischer Experte/Akademische Expertin und in einer fünfsemestrigen postgradualen Online-Ausbildung mit dem akademischen Titel Master of Arts (Continuing Education), der international anerkannt ist und auch zu einem Doktoratsstudium berechtigt, absolviert werden.

Fundierte Einblicke in Themen der digitalen Transformation

Ergänzt wird das Weiterbildungsangebot durch den Universitätskurs eHealth und digitale Transformation, der Grundlagenwissen zu digitalen Technologien, Veränderungsprozessen und Innovationsstrategien im Gesundheitswesen vermittelt. Der Kurs eignet sich ideal für Fach- und Führungskräfte, die in kurzer Zeit fundierte Einblicke in zentrale Themen der digitalen Transformation erhalten möchten, etwa aus Medizin, Pflege, Verwaltung, IT oder Management.

Alle Studien sind online organisiert

Alle drei Studienprogramme sind ganz oder teilweise online organisiert und folgen einem mehrfach ausgezeichneten didaktischen Konzept, das Flexibilität mit Qualität vereint. Die Privatuniversität UMIT TIROL positioniert sich damit als führende Institution für berufsbegleitende Aus- und Weiterbildung im Bereich der digitalen Gesundheit.

Weitere Informationen:

www.umit.at/mmi

www.umit.at/him

www.umit-tirol.at/digitrans

Online Master-Lounge

Am Mittwoch, den 11. Juni 2025, informieren Studienverantwortliche der Privatuniversität UMIT TIROL im Rahmen einer Online-Master-Lounge von 18.00 bis 20.00 Uhr über die Master-Studien für das Gesundheitswesen. Dabei erhalten Interessierte online alle Informationen über die Master-Studien Medizinische Informatik, Health Information Management, Health Care Management (CE), Public Health, Advanced Nursing Practice, Pflege- und Gesundheitsmanagement, Pflege und Gesundheitspädagogik und Psychologie

Datum: 11.06.2025, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Online

URL: https://www.umit-tirol.at/master-lounge

Original-Content von: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, übermittelt durch news aktuell