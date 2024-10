Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Sparkurs und weniger Erlöse bei Mercedes-Benz

Stuttgart (ots)

Inzwischen treten die Risiken der Källenius-Strategie, auf luxuriöse, renditestarke Fahrzeuge zu setzen, deutlich zutage. Denn die kleine Zielgruppe schwächelt nachhaltig - vor allem im Markt China, auf den Mercedes den Fokus legt. Das Luxussegment ist bei Mercedes nun das schwächste. Um die Anleger bei der Stange zu halten, greift der Konzern zu Ankündigungen und Vertröstungen: Chinesischen Konkurrenten werde die Luft ausgehen - "uns nicht". Und über allem das Bekenntnis: An der Strategie wird nicht gerüttelt.

So gut es ist, wenn das Management nicht bei jedem Windhauch an seinem Weg zweifelt - von einem Windhauch kann keine Rede mehr sein. So gut die Ingenieure von Mercedes auch arbeiten: Zentrale Pfeiler der Strategie sind nicht mehr in der Realität verankert. Tun die Märkte dem Management nicht bald den Gefallen, sich an die Strategie anzupassen, wird der Konzern an einer Neuausrichtung nicht vorbeikommen.

