Schnupperstudium der Privatuniversität UMIT TIROL als Entscheidungshilfe

Hall in Tirol (ots)

Am 23. März 2024 können Interessierte in die Bachelor-Studien Mechatronik - Elektrotechnik - Psychologie – Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus schnuppern

„Klassische Experimente der Psychologie“, „Wenn Klänge stimulieren – Neurostimulation am Beispiel des Cochlea-Implantates“, „Von der Robotik zur programmierbaren Materie“ oder „Strategisches Management im Alpintourismus“ sind Themen, die am Samstag, den 23. März 2024, beim Schnupperstudium der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr am Campus der Universität in Hall und am Studiencampus in Landeck vorgestellt werden. Schnuppern können Interessierte dabei in das Bachelor-Studium Psychologie und in die Bachelor-Studien Elektrotechnik, Mechatronik und Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus, die von der UMIT TIROL gemeinsam mit der Universität Innsbruck angeboten werden. Zum Schnupperstudium kann man sich hier anmelden.

Erst probieren, dann studieren

Am Unicampus in Hall in Tirol und am Studiencampus in Landeck werden die universitären Bachelor-Studien gemäß dem Motto „erst probieren, dann studieren“ im Rahmen von Schnuppervorlesungen spannend und anschaulich dargestellt. Weiters bietet das Mechatronik-Labor der UMIT TIROL Technik zum Anfassen, es wird der moderne Universitätscampus mit Studentenheim vorgestellt und Studierende und das Student Service geben einen Einblick in das studentische Leben der Universität.

Schnupperstudium als Entscheidungshilfe

Mit dem Schnupperstudium will die Privatuniversität UMIT TIROL eine wichtige Entscheidungshilfe für Studienanfänger bieten. Die Entscheidung, nach der Schule ein Studium zu beginnen und insbesondere die Wahl eines geeigneten Studienfaches, ist sicherlich eine der wichtigsten und in vielen Fällen gleichzeitig schwierigsten Weichenstellungen im persönlichen Lebenslauf.

Studieren an der Universität UMIT TIROL: intensive Ausbildung, individuelle Betreuung

Die Privatuniversität UMIT TIROL legt großen Wert auf eine intensive Ausbildung und auf engen persönlichen Kontakt mit den Studierenden und Lehrenden. Dementsprechend bietet die Privatuniversität UMIT TIROL beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Studium mit individueller Betreuung. Kleine und überschaubare Studiengruppen stellen eine Lehre auf dem höchsten Niveau sicher. Der Campus der Privatuniversität in Hall in Tirol bietet ein optimales Lernumfeld.

Informationen über das Studienangebot der UMIT TIROL erhalten Sie unter www.umit-tirol.at/service, studentservice@umit-tirol.at oder unter der Tel. Nr. 050 8648-3817.

Beim Schnupperstudium der Privatuniversität UMIT TIROL werden die Bachelor-Studien Psychologie, Mechatronik, Elektrotechnik und Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus vorgestellt.

Zeit: Samstag, 23. März 2024, 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ort: Universitätscampus der Privatuniversität, UMIT TIROL in Hall in Tirol, Studiencampus Landeck

Studien, die vorgestellt werden:

Am Campus in Hall: Bachelor-Studium Psychologie, Bachelor-Studien Mechatronik und Elektrotechnik (werden gemeinsam mit der Universität Innsbruck angeboten)

Am Campus Landeck: Bachelor-Studium Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus (wird gemeinsam mit der Universität Innsbruck angeboten)

Datum: 23.03.2024, 09:00 - 13:00 Uhr

Ort: Universitätscampus der UMIT TIROL

Eduard Wallnöfer-Zentrum 1, 6060 Hall in Tirol, Österreich

Url: http://www.umit-tirol.at/schnupper

