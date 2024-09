RTL News

#RTLfest "Aussichtsreich" in Berlin

Sommerfest mit viel Prominenz am Hauptstadt-Standort von RTL, ntv, Stern und Capital

Bereits zum sechsten Mal hat RTL NEWS am Donnerstagabend mit rund 200 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Hauptstadt-Standort von RTL, ntv, Stern und Capital das Sommerfest "Aussichtsreich" gefeiert.

Neben Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßten Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, und Jutta Bielig-Wonka, Chefredakteurin News & Politik und Leiterin des Standorts Berlin, die Bundesministerinnen Lisa Paus und Bettina Stark-Watzinger sowie die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig, Hendrik Wüst und den regierenden Bürgermeister von Berlin Kai Wegener. Unter den Gästen waren zudem unter anderem Franziska Giffey, Claudia Roth, Wolfgang Kubicki und Friedrich Merz sowie die DB-Cargo-Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta, Schauspielerin Jenny Elvers, Dragqueen Olivia Jones, Reality-Darstellerin Kader Loth, Künstlerin Désirée Nick, Unternehmerin Natascha Ochsenknecht, Erotikmodel Micaela Schäfer sowie mehrere GZSZ-Stars.

In ihrem Grußwort verwies Inga Leschek auf die große Programmvielfalt aus Unterhaltung, Sport und journalistischen Qualitätsangeboten, für die RTL seit 40 Jahren steht und betonte: "RTL Deutschland leistet mit seinen journalistischen Angeboten, ob in TV, Radio, Digital oder Print, tagtäglich einen substanziellen Beitrag für den Erhalt der Demokratie". Seitens der Politik brauche es die richtigen Rahmenbedingungen, damit die Refinanzierbarkeit von Journalismus gewährleistet und Investitionen gesichert werden können. "Wir investieren auch in wirtschaftlich schwierigsten Zeiten über 1 Milliarde pro Jahr in Inhalte und damit auch in RTL+ und stern+, also in unsere digitale Zukunft", so Leschek.

Hashtag der Veranstaltung: #RTLfest

Über RTL NEWS:

RTL NEWS ist die schlagkräftigste journalistische Unit für crossmediale Nachrichten, investigativen und unabhängigen Journalismus sowie Dokumentationen in Deutschland. Allein in Berlin produzieren täglich rund 200 Journalist:innen Inhalte für die Sender RTL und ntv, recherchieren und schreiben für die Printmagazine Stern und Capital sowie für die Digitalangebote ntv.de, stern.de und RTL.de. Außerdem entstehen im Hauptstadtstudio rund ein Dutzend Podcasts pro Woche sowie die Sendungen "RTL Direkt", "GALA bei RTL" und der "RTL/ntv Frühstart".

