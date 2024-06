RTL News

RTL/ntv Trendbarometer

Forsa Aktuell: SPD gleichauf mit AfD

Boris Pistorius weiterhin vertrauensvollster Politiker

Köln (ots)

Laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer verliert die SPD (16%) bei den Parteipräferenzen einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche, während sich die AfD um einen Punkt auf ebenfalls 16 Prozent verbessert. Die Werte für die Union (30%), die Grünen (13%), die FDP und das BSW (jeweils 6%) verändern sich nicht. Die Sonstigen kommen ebenso wie in der Vorwoche auf 13 Prozent.

Wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten und die Wahl zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz hätten, würden sich aktuell 30 Prozent der Wahlberechtigten für Scholz und 28 Prozent für Merz entscheiden. 42 Prozent würden weder Scholz noch Merz zum Bundeskanzler wählen.

Pistorius im Politiker-Ranking weiter vor Wüst, Günther und Söder

Im aktuellen Politiker-Ranking liegen dieselben Politiker auf den ersten vier Plätzen wie schon bei den beiden letzten Rankings im Januar und Mai des Jahres: Boris Pistorius (57 Vertrauenspunkte) gefolgt von den drei Ministerpräsidenten der Union Hendrik Wüst (50), Daniel Günther (49) und Markus Söder (41). Auf den Rängen 5 und 6 folgen mit jeweils 38 Punkten Cem Özdemir und die neu im Ranking vertretene Maria-Agnes Strack-Zimmermann. Mit jeweils 37 Punkten folgen auf den Plätzen 7 und 8 Lars Klingbeil und Robert Habeck. Damit hat sich Habeck vor Annalena Baerbock geschoben, die mit 35 Punkten hinter Katarina Barley (36) und dem mit ihr punktgleichen Kanzler Olaf Scholz auf Rang 11 liegt. Dahinter folgen mit jeweils 34 Punkten Friedrich Merz, Karl Lauterbach und Ursula von der Leyen. Christian Lindner kommt mit 31 Punkten auf Rang 15.Die übrigen 5 politischen Akteure kommen auf Werte von weniger als 30 Punkten: Nancy Faeser mit 28, Sahra Wagenknecht mit 25, Janina Wissler mit 19, Alice Weidel mit 13 und Tino Chrupalla mit 11 Punkten.

Im forsa-Politiker-Ranking wird regelmäßig ermittelt, bei welchen Politikern die Bürger das Land "in guten Händen" sehen. Ihre Einschätzung können die Befragten mit Werten von 0 ("ist überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("ist voll und ganz in guten Händen") abgeben.

Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.

Die Daten zur Partei- und Kanzlerpräferenz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 4. bis 10. Juni 2024 erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 3. bis 5. Juni 2024 erhoben. Datenbasis: 1.507 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuell