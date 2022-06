RTL News

"Galileo"-Redaktionsleiter wechselt zu RTL NEWS: Christian Schleker neuer Head-of "Investigativ & Hosts"

Köln (ots)

Im Herbst wechselt mit Christian Schleker ein weiterer exzellenter Fernsehmacher zu RTL NEWS. Der bisherige Redaktionsleiter von "Galileo" verantwortet dann als Head-of "Investigativ & Hosts" die investigativen RTL-Formate wie "Team Wallraff" oder "Felix Hutt". In seiner neuen Funktion berichtet Christian Schleker an Michael Wulf, Chefredakteur "Reportage, Dokumentation & Investigativ". Christian Schleker begann seine berufliche Laufbahn Ende der 90er Jahre als Redakteur bei RTL Nord und wechselte später unter anderem als Chef vom Dienst zu "Focus TV". Seit 2009 war er in verschiedenen Funktionen für das ProSieben-Magazin "Galileo" tätig, das unter seiner Leitung den Deutschen Fernsehpreis 2017 in der Kategorie "Bestes Infotainment" gewann.

Gleichzeitig werden auch die Units "Dokumentation, Reportage und Streaming", "Aktuelle Dokumentationen und RTL Spezials" sowie "Factual Entertainment" neu aufgestellt. So übernimmt die erfahrene Journalistin Maha El Jundi die Leitung des Bereichs "Dokumentation, Reportage und Streaming". Sie ist bereits seit 23 Jahren bei RTL, zuletzt als Executive Producerin im Primetime-Bereich. Hier produzierte sie u.a. Dokumentationen für RTL und RTL+ sowie das VOX-Format "Pia - Aus nächster Nähe". Olaf Schirmeyer wird Head-of "Aktuelle Dokumentationen und RTL Spezials". Er ist seit 2001 bei RTL und hat als Executive Producer Dokumentationen und Spezials wie z.B. die Sendungen mit Felix Hutt verantwortet. Head-of "Factual Entertainment" wird Jens Urbschat, der als Executive Producer unter anderem die Reihe "Insider packen aus" produzierte. Er ist seit 2009 beim Kölner Sender beschäftigt und verfügt über eine langjährige Expertise in der Entwicklung von Factual Entertainment-, Infotainment- und Unterhaltungsformaten für die Gruppe.

Michael Wulf: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Maha El Jundi, Olaf Schirmeyer, Jens Urbschat und Christian Schleker hervorragende Kenner ihres Fachs für die Leitung der vier Units gewonnen haben. Sie verfügen über ein großes Gespür für Geschichten und Storytelling und werden gemeinsam mit ihren Teams viele neue Ideen und Formate für alle Angebote der Gruppe entwickeln."

