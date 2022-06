Ausbau Investigativ-Bereich: Preisgekröntes ZDF-Recherche-Trio wechselt zu RTL NEWS

Köln (ots) - Im November steigt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Der Wüstenstaat präsentiert sich weltoffen, die FIFA möchte den Fußball in den Vordergrund stellen. Doch das Emirat steht wegen gravierender Menschenrechtsverletzungen seit Jahren in der Kritik. Gleichgeschlechtliche sexuelle ...

mehr