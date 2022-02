RTL News

RTL & ntv berichten durchgängig über Krieg in der Ukraine

Gemeinsame Sondersendung verlängert bis 20:15 Uhr

Köln (ots)

In der ukrainischen Hauptstadt und im Rest des Landes wird heftig gekämpft, die Lage spitzt sich weiter zu. Aufgrund der dramatischen Situation schaffen RTL und ntv großflächig Platz im Programm und zeigen die gemeinsame Sondersendung "Krieg in der Ukraine - Entscheidungsschlacht um Kiew" den gesamten Nachmittag hinweg bis in den Abend um 20:15 Uhr. Bereits seit 09:00 Uhr informieren beide Sender durchgehend mit einer gemeinsamen Sonderausgabe. Der Nachrichtensender ntv berichtet jederzeit fortlaufend zu den neuesten Entwicklungen auch nach 20:15 Uhr. Andauernd wird darüber hinaus zusätzlich auf den digitalen Angeboten von RTL und ntv schwerpunktmäßig informiert.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS: "Die dramatische Entwicklung in der Ukraine und in der Hauptstadt Kiew bewegt die Menschen in Deutschland und uns zutiefst. Deswegen haben wir entschieden, die gemeinsame Sondersendung auf RTL/ntv heute bis mindestens 20:15 Uhr zu verlängern. Mein großer Dank gilt den rund 1.500 Kolleginnen und Kollegen von RTL NEWS, die mit ganzer journalistischer, körperlicher und technischer Kraft rund um die Uhr im Einsatz sind, um unsere Zuschauerinnen und Zuschauer umfassend zu informieren und die schrecklichen Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die Welt einzuordnen."

Die Moderator:innen Astrid Fronja sowie Marco Schreyl führen aktuell durch die Sondersendung bei RTL und ntv und schalten fortwährend zu unseren Reporterinnen und Reportern im Krisengebiet. Ab 15:00 Uhr melden sich Pinar Atalay, Maik Meuser und Christopher Wittich mit aktuellen Einschätzungen live aus dem Studio.

Die Lage wird fortlaufend neu bewertet, alle Sendezeiten sind zunächst vorbehaltlich weiterer Änderungen. Auch am morgigen Sonntag werden RTL und ntv die gemeinsame Berichterstattung zum Ukraine-Krieg fortsetzen und das Programm für Informationen räumen.

Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuell