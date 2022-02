RTL News

Forsa Aktuell: Vorsprung der Union vor SPD wächst - Scholz verliert deutlich an Zustimmung

43 Prozent für schnelle Corona-Lockerungen

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer liegt die Union mit 27 Prozent nun 5 Prozentpunkte vor der SPD mit 22 Prozent, da die SPD im Vergleich zur Vorwoche erneut einen Prozentpunkt verloren hat. Die Werte für alle anderen größeren Parteien bleiben unverändert: Union (27%), die Grünen (16 %), FDP (9%), die Linke (6 %) und AfD (10%). Die sonstigen Parteien gewinnen einen Prozentpunkt hinzu und kommen nun auf insgesamt 10 Prozent.

Auch der Wert für Olaf Scholz bei der Kanzlerpräferenz geht n der aktuellen Woche weiter zurück. Wenn die Wahlberechtigten ihren Kanzler direkt wählen könnten und die Wahl zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz hätten, würden sich nur noch 40 Prozent (- 3 Prozentpunkte) für Scholz und 22 Prozent für Merz entscheiden. Von den Unions-Anhängern würden sich 52 Prozent für Merz und von den SPD-Anhängern 84 Prozent für Scholz entscheiden.

Nur 14 Prozent der Wahlberechtigten trauen SPD Lösung der Probleme zu

Bei der politischen Kompetenz sinkt der Wert für die SPD im Vergleich zur Vorwoche nochmals deutlich: Nur noch 14 Prozent aller Wahlberechtigten (4 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche) trauen der SPD zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertig zu werden. 10 Prozent trauen der Union, 6 Prozent den Grünen, 5 Prozent der FDP und 5 Prozent den sonstigen Parteien politische Kompetenz zu. Der Anteil der Wahlberechtigten, die keiner Partei die Lösung der Probleme zutrauen, steigt gegenüber der Vorwoche um 5 Prozentpunkte und liegt nun bei 60 Prozent.

55 Prozent der Deutschen wollen mit Corona-Lockerungen noch warten

Einige Bundesländer wollen bestimmte Maßnahmen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen wurden, bereits jetzt lockern. 43 Prozent der Bundesbürger fänden es richtig, bereits jetzt bestimmte Corona-Maßnahmen wie die 2G-Regel für den Einzelhandel aufzuheben. 55 Prozent sind allerdings der Meinung, man solle mit den Lockerungen noch abwarten. Die Westdeutschen (57%) sowie die Anhänger von SPD (60%), Grünen (71%), CDU/CSU (61%) und Linke (58%) sprechen sich mehrheitlich gegen eine sofortige Lockerung der Maßnahmen aus. Mehrheitlich für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen sprechen sich die Ostdeutschen (54%), die Anhänger der FDP (64%) und vor allem der AfD (90%) aus.

Die Daten zu den Partei- sowie den Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-2,5 Prozentpunkte. Die Daten zur Corona-Pandemie wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 3. bis zum 4. Januar 2022 erhoben. Datenbasis: 1.000 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/-3 Prozentpunkte.

