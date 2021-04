Audio-To-Go Publishing Ltd.

"Chromosom 23 - Eine Thriller-Satire" von Christian Gailus - Die Polizei ist ratlos: Weltweit verschwinden Frauen unter Sonnenbänken

Headford, Irland (ots)

Wie sich erst jetzt herausgestellt hat, sind seit über einem halben Jahr zahlreiche Frauen beim Besuch eines Sonnenstudios spurlos verschwunden. Da sich die Ereignisse in über 13 Ländern zugetragen haben, konnte bisher kein Zusammenhang hergestellt werden. Die lokalen Behörden gingen in den meisten Fällen offenbar vom absichtlichen Untertauchen der potenziellen Opfer aus, in wenigen Ausnahmen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts einer Entführung eingeleitet.

Diese Geschichte bildet den Anfang der wohl irrwitzigsten Persiflage des Jahres, "Chromosom 23 - Eine Thriller-Satire" von Christian Gailus. Was dann folgt, ist eine wilde Achterbahnfahrt durch die bekanntesten Krimis, Thriller und Verschwörungsromane, und Bestseller wie "Illuminati", "Passagier 23" oder auch die "Millennium-Trilogie" von Stieg Larsson werden mächtig durch den Kakao gezogen.

Neben dem E-Book mit 307 Seiten ist der Titel auch als Hörbuch auf CD und digital erhältlich. Sprecher des Hörbuchs sind zwei der mit Abstand beliebtesten Hörbuchinterpreten für Krimis und Thriller, Simon Jäger und David Nathan. Sie liehen ihre Stimmen bereits zahlreichen vom Publikum gefeierten Hörbüchern von Andreas Winkelmann, Sebastian Fitzek, Dan Brown, Stephen King u.v.a. Abwechselnd erzählen sie aus der Perspektive der beiden Hauptcharaktere des Romans und treffen auch immer wieder in Dialogen direkt aufeinander. Das macht das Hörbuch zu einem abwechslungsreichen, intensiven und einmaligen Erlebnis.

Spiegel-Bestsellerautor Michael Peinkofer ("Die Rückkehr der Orks") urteilt: "Chromosom 23 erschüttert die Synapsen und bringt das Zwerchfell zum Glühen. Bestgelaunte Sprecher und ein irrer Plot machen mächtig Laune".

E-Book- und Hörbuchausgaben sind jetzt exklusiv bei den Thalia-Buchhandlungen und online unter www.thalia.de erhältlich.

Christian Gailus

Chromosom 23 - Eine Thriller-Satire

E-Book mit 307 Seiten

Hörbuch mit 8 Std. 46 Min. Spielzeit

erschienen bei Audio-To-Go / ATG books

Original-Content von: Audio-To-Go Publishing Ltd., übermittelt durch news aktuell