Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG

Funktionelle Dyspepsie: Was bei einem Reizmagen wirklich hilft

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Rheda-Wiedenbrück (ots)

Der Reizmagen betrifft etwa 20 Prozent der Menschen in Deutschland, Frauen deutlich häufiger als Männer. Ein Kloß im Hals, Druck im Bauch und ein flaues Gefühl nach dem Essen sind alltägliche Beschwerden, die mit dem Reizdarm einhergehen. Die Schüßler-Salze Nr. 8 und Nr. 9 (Pflüger) können dabei unterstützen, die Verdauung wieder in Einklang zu bringen.

Der Reizmagen, medizinisch als funktionelle Dyspepsie bezeichnet, zeigt sich durch Völlegefühl und ein schnelles Sättigungsgefühl, ohne dass eine organische Ursache dahintersteckt. Die enge Verbindung zwischen Kopf und Bauch spielt dabei eine zentrale Rolle, Fachleute sprechen von der sogenannten Darm-Hirn-Achse. Dabei stehen Nervensystem und Magen-Darm-Trakt in ständigem Austausch. Was im Kopf passiert, wirkt sich fast unmittelbar auf den Bauch aus und umgekehrt.

Das sagt die Forschung

Die aktuelle ärztliche Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität bestätigt, dass die Häufigkeit des Reizmagens bei etwa 10 bis 20 Prozent liegt. In einigen Untersuchungen sogar höher. Frauen sind laut aktueller Übersichtsarbeiten bis zu zwei Mal häufiger betroffen als Männer.

Studien deuten zudem darauf hin, dass Weizenprodukte, fettreiche Kost und ein hoher Koffeinkonsum die Beschwerden begünstigen können . Pflanzliche Wirkstoffe wie Kurkuma sowie Produkte mit Bitterstoffen wiederum können einen positiven Effekt auf die Beschwerden haben. Die ärztliche Leitlinie unterstreicht die Behandlung mit Phytotherapeutika, also pflanzlichen Arzneimitteln, als erste Therapie bei Reizmagen.

Zwei Schüßler-Salze für die innere Mitte

Schüßler-Salz Nr. 8 - Natrium chloratum: Das Salz des Flüssigkeitshaushalts. Natrium chloratum ist in den Schleimhäuten, im Knorpelgewebe und in der "Gelenkschmiere" enthalten. Das Salz fördert einen gesunden Flüssigkeitshaushalt.

Schüßler-Salz Nr. 9 - Natrium phosphoricum: Das Salz der Säure-Basen-Balance unterstützt im turbulenten Alltag, die innere Balance zu finden und diese zu halten.

Gemeinsam eingenommen bilden beide Mineralsalze eine Kombination, die sich besonders für Menschen eignet, die unter Anspannung und einem empfindlichen Magen leiden. Die Schüßler-Salze von Pflüger sind für jede Altersgruppe geeignet und in fünf verschiedenen Darreichungsformen erhältlich.

Alltagstipps für eine ruhige Mitte

Planen Sie mehrere kleine Mahlzeiten statt wenige große ein

Kauen sie gründlich und langsam, das entlastet den Magen

Reduzieren Sie fettige, scharfe Speisen sowie Koffein

Trinken sie regelmäßig beruhigende Kräutertees wie Kamille oder Fenchel

Verankern Sie Stressmanagement fest im Tagesablauf, z. B. durch Atempausen oder Meditation

Unterstützen Sie Ihren Körper mit den Schüßler-Salzen Nr. 8 und Nr. 9

Ein sensibler Magen ist oft ein Signal des Körpers, einen Gang herunterzuschalten. Mit bewussten Routinen und der Unterstützung der Schüßler-Salze können Sie Ihre innere Balance wiederherstellen.

Pflüger - Qualität made in Germany

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR® Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 13 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger® im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.

Weiterführende Informationen unter www.pflueger.de

Schüßler-Salz Nr. 8, 400 Tabletten, PZN 06319381, UVP 16,95 EUR

Schüßler-Salz Nr. 9, 400 Tabletten, PZN 06319642, UVP 16,95 EUR

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