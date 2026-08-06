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BB RADIO-Moderator Cosmo Hähnelt im Finale des Deutschen Radiopreises 2026

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Potsdam (ots)

"Ich brenne für Radio! Deshalb habe ich seit Tag eins bei BB RADIO Vollgas gegeben. Ich war Aushilfe am Empfang, habe als Promoter Flyer auf Dorffesten in Brandenburg verteilt und war Redakteur für die Nachmittagssendung. Ich glaube, dass all diese Stationen mir geholfen haben, der Moderator zu werden, der ich heute bin. Jetzt bin ich als einer der besten Newcomer des Jahres nominiert! Das zeigt: Es lohnt sich, seinen eigenen Weg zu gehen - selbst wenn der nicht immer ganz gerade verläuft." Mit diesen Worten reagiert BB RADIO-Moderator Cosmo Hähnelt auf die heutige Bekanntgabe der Finalistinnen und Finalisten für den Deutschen Radiopreis 2026.

Dass Cosmo Hähnelt nun im Finale des Deutschen Radiopreises steht, passt zu einem Moderator, der nie den einfachen Weg gewählt und gerade deshalb seine ganz eigene Handschrift entwickelt hat. Als einer von 15 Finalisten geht der 28-Jährige in der Kategorie Beste:r Newcomer:in ins Rennen. Am 10. September 2026 kürt die Grimme-Jury im Musical Theater an der Elbe in Hamburg die Preisträgerinnen und Preisträger in insgesamt zehn Kategorien.

Als "Der Mann fürs Wochenende" begleitet Cosmo Hähnelt samstags und sonntags seine Hörerinnen und Hörer mit überraschenden Ideen, spontanen Moderationen und einer gehörigen Portion Improvisation. Konventionell verlief seine Karriere allerdings nicht. Nach dem Abitur begann er zunächst ein Jurastudium, entschied sich dann jedoch zunächst für die Bühne und absolvierte eine professionelle Ausbildung zum Schauspieler und Synchronsprecher. Zu BB RADIO kam er über ein Praktikum, lernte unterschiedlichste Bereiche des Senders kennen - von der Off-Air-Promotion über die Videoproduktion bis hin zum Volontariat -, bevor er schließlich dort landete, wo er schon immer hingehörte: hinters Mikrofon! Heute ist das Wochenende sein kreativer Spielplatz. Hier verbindet er kuriose Gedanken- und außergewöhnliche Wortspiele sowie seine Leidenschaft für Musik - vom Piano bis zum exotischen Theremin - zu einem Programm, das ebenso eigenwillig wie unterhaltsam ist.

"Ich bin stolz auf Cosmo. Er feilt an jeder einzelnen Moderation und entwickelt seine Show mit einer Leidenschaft weiter, die man nicht lernen kann. Er passt zwar nicht in jedes Raster - aber genau deshalb fällt er auf. Er denkt um die Ecke und liefert Impulse, auf die andere gar nicht erst kommen. Solche Originale machen Radio lebendig. Dass die unabhängige Nominierungskommission des Grimme-Instituts ihn für das Finale des Deutschen Radiopreises ausgewählt hat, freut uns deshalb ganz besonders.", so BB RADIO-Programmchef Hannes Gregor.

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