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ARD Mediathek - Die Highlights im August 2026

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München (ots)

Nachtstreife, Staffel 7 Doku-Serie (6 x 45 Min.) Ab 19. August 2026 Sechs neue Folgen mit intensiven Einblicken in den Arbeitsalltag der Schutzpolizei und des Kriminaldauerdienstes in Mainz - direkt, ungeschönt und authentisch. Der Buchspazierer Spielfilm (90 Min.) Ab 14. August 2026 Christoph Maria Herbst brilliert in der Titelrolle der Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans. Eine Liebeserklärung an die Magie des Lesens und die verbindende Kraft von Büchern. Die Fotografin Spielfilm (90 Min.) Ab 1. August 2026 Vom Mannequin zur Kriegsreporterin: Kate Winslet verkörpert die Fotografin Lee Miller, die im Zweiten Weltkrieg mit ihrer Kamera das Leid des Krieges dokumentiert. Ferien bei den Taliban Weltspiegel Doku (45 Min.) Ab 2. August 2026 Während das Auswärtige Amt vor Reisen nach Afghanistan warnt, zieht das Land wieder Touristen an. Gemeinsam mit einer Reisegruppe erlebt ARD-Korrespondent Markus Spieker ein Afghanistan zwischen Aufbruch und Ausgrenzung. Ein Blinder, ein Lahmer, ein Tauber Comedy-Doku (45 Min.) Ab 3. August 2026 Die drei Comedians Timur Turga, Tan Caglar und Okan Seese wollen herausfinden, wer die beschissenste Behinderung hat. Ihre Challenges zeigen Inklusion neu und anders: krass, fair und sehr komisch. Y-Kollektiv Reportagen (20-45 Min.) Immer montags Inside Bollywood | Mütter im Knast | Wetten auf den Weltuntergang - Wer verdient auf Prediction Markets? | Strongwomen - die stärksten Frauen der Welt | Hilfe gegen Essstörungen Der Lügner Spielfilm (90 Min.) Ab 7. August 2026 Jérôme (Tarek Boudali) kommt mit jeder Lüge durch - bis sie plötzlich wahr werden und nichts als Chaos und Unheil auslösen. Er muss sich schleunigst etwas einfallen lassen, um den verrückten Fluch zu beenden. RIDE. Reitsport zwischen Wettkampf, Glamour und Tierwohl Doku-Serie (4 x 30 Min.) Ab 8. August 2026 Kurz vor der WM 2026 kämpfen die besten Springreiterinnen und Springreiter Deutschlands um die vier begehrten Startplätze. Fight House - Der Weg zum MMA-Profi Doku-Serie (3 x 30 Min.) Ab 11. August 2026 Ein Käfig. Ein Kampf. Eine letzte Chance? Die Serie begleitet drei Brüder, die vom Durchbruch im MMA träumen. Piter aus Hanau will mit seinen Brüdern Rob und David MMA-Profi werden und trainiert für den ersten Kampf im Käfig. Panorama: Alternative für Arbeiter? Mein bester Freund wählt AfD Investigative Reportage (30 Min.) Ab 12. August 2026 Die AfD wird besonders stark von Arbeitern gewählt. Damit übernimmt die Partei ein Kernklientel der SPD. Die "Panorama"-Doku sucht nach Gründen für dieses Phänomen. Hooligans Thriller-Serie (8 x 40 Min.) Ab 14. August 2026 Meni ist Außenseiter in der eigenen Familie, Outlaw für die Gesellschaft und erwartet nichts vom Leben. Als Spitzel unter gewalttätigen Hooligans gerät er endgültig zwischen alle Stühle. team.recherche: Geliked. Gelockt. Verprügelt. Wie Dating-Apps queere Menschen in die Falle locken Investigative Reportage (30 Min.) Ab 18. August 2026 Albtraum statt Liebe: Immer wieder enden Dates über queere Dating-Apps in schwerer Gewalt, und die meisten dieser Taten werden nie angezeigt. team.recherche spricht mit Betroffenen, Polizei und Beratungsstellen. Es sind die kleinen Dinge Spielfilm (85 Min.) Ab 21. August 2026 Französischer Komödien-Hit um eine Dorfschullehrerin, die gegen die Schließung der Schule kämpft und einem Querulanten Lesen und Schreiben beibringt. SUDO - Vom Schüler zum Darknet-Boss True-Crime-Reihe (3 x 30 Min.) Ab 24. August 2026 Louis (Anfang 20), ein Informatikstudent aus Niederbayern, managt einen der größten Drogenumschlagsplätze im Darknet, bis er vom BKA überführt wird. Unter Haien Natur-Doku (2 x 30 Min.) Ab 26. August 2026 Sie gelten als eiskalte Killer, blutrünstig und brandgefährlich. Doch dieser Mythos ist falsch. Kamerafrau Christina Karliczek taucht ohne Käfig, ohne Angst, aber mit gehörigem Respekt mit Hammer-, Riff- und Tigerhaien. Selling Sex Serie (6 x 30 Min.) Ab 28. August 2026 Zwischen Schulden, mies bezahlten Jobs und austauschbaren Online-Dates entdeckt Studentin Nelly die Escort-Welt - und findet dort Abenteuer, Freundschaft, Liebe und die Möglichkeit, ihre Zukunft neu zu definieren. Wem gehört New York? Weltspiegel Doku (45 Min.) Ab 28. August 2026 New Yorks neuer Bürgermeister Zohran Mamdani will dafür sorgen, dass die Stadt mit den meisten Reichen wieder den Normalos gehört. Doch wie kann das gehen? Und was spüren die New Yorker schon von der Veränderung? Die Derbys. Das Istanbul-Derby Sport-Doku (45 Min.) Ab 28. August 2026 Die vierte Folge der Reihe "Die Derbys" ergründet die emotionale Wucht eines der größten Stadtduelle des Fußballs: zwischen dem europäischen Galatasaray und dem asiatischen Fenerbahçe. Pressedossier mit ausführlichen Informationen zu den Highlights in der ARD Mediathek: https://pressekits.ard.de/highlights-ard-mediathek

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