Konfrontation mit der Katastrophe: "Families Like Ours - Nur mit Euch" | Thomas Vinterbergs Dramaserie ab 21. Februar in der ARD Mediathek und im Ersten

Mitten in einer unaufhaltsamen Klimakatastrophe kämpfen sechs Menschen um ihre Zukunft und alles, was ihr Leben ausmacht. Oscar-Preisträger Thomas Vinterberg entwirft in der siebenteiligen, von der ARD Degeto koproduzierten Dramaserie "Families Like Ours - Nur mit Euch" ein Worst-Case-Szenario für seine dänische Heimat, die durch den Anstieg des Meeresspiegels buchstäblich untergeht: Amaryllis August als junge Erwachsene, ihre Patchworkfamilie und ihr Freund, gespielt von Albert Rudbeck Lindhardt, stehen für eine Wohlstandsgesellschaft, die auf dem Weg ins Ungewisse zerbricht, sich zerstreut und die Solidarität anderer benötigt.

"Families Like Ours - Nur mit Euch" ist ab 21. Februar 2025 in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt die Serie am 21. und 22. Februar 2025 ab 23:10 Uhr und 23:40 Uhr.

Die in Dänemark, Schweden, Tschechien, Frankreich und Rumänien aufwendig produzierte Dramaserie führt durch ein dystopisches Europa, das in naher Zukunft seine vertrauten Gewissheiten zu verlieren droht. Zusammen mit Co-Autor Bo Hr. Hansen entwirft Vinterberg ein realistisches Near-Future-Szenario. Das filmische Plädoyer für Menschlichkeit mündet in ein berührendes Finale, in dem sich die unwiderstehliche Kraft der Hoffnung entfaltet.

Der Regisseur und Autor Vinterberg versammelt in seinem Cast preisgekrönte Schauspielikonen aus der von ihm geprägten Dogma-Bewegung, die das Arthouse-Kino ab 1995 revolutionierte, und aus seinem Welterfolg "Der Rausch" von 2020. Paprika Steen, Helene Reingaard Neumann, Nikolaj Lie Kaas und Magnus Millang agieren mit reduziertem und lebensnahem Schauspiel.

"Families Like Ours" wurde produziert von Zentropa Entertainments für die ARD, TV2 Danmark, Studiocanal und Canal+ in Koproduktion mit NRK, TV4, ARD Degeto Film, Film i Väst, Sirena Film, Zentropa Schweden, Saga Film und Ginger Pictures. Für die Redaktion bei der ARD Degeto Film zeichnen Claudia Grässel, Sebastian Lückel, Christoph Pellander verantwortlich. Gefördert wurde das Projekt vom Danish Film Institute's Public Service Fund, der Medienförderung der Europäischen Union und dem Nordisk Film & TV Fond. Mit Unterstützung von Ciné+ und dem Czech Film Fund sowie der Belgischen Filmförderung BNP Paribas Fortis Film Finance.

