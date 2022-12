ARD Mediathek

"Studio Orange" - neue Literatursendung mit Sophie Passmann

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

rbb und ARD Kultur starten das neue Literaturformat "Studio Orange". In der Talkshow diskutiert Sophie Passmann mit ihren Gästen genauso begeistert über hehre Klassiker wie über Kinderbücher und Popliteratur. Eingeladen hat sich die Moderatorin dazu Autorinnen und Autoren mit unterschiedlichen Backgrounds, die immer zu zweit in die Sendung kommen und ein Buch mitbringen, das ihr Leben besonders geprägt hat. Außerdem spricht Passmann mit ihren Gästen über die Texte, die sie selbst geschrieben haben: Romane, Autobiografisches oder Bühnenwerke.

Mit dabei sind: die Schriftstellerin Helene Hegemann und Schauspieler Dimitrij Schaad, Podcaster Nilz Bokelberg und Autorin Theresia Enzensberger sowie Moderatoren-Legende Michel Friedman und Schriftstellerin Mithu Sanyal.

Sophie Passmann weiß, dass Literatur im Fernsehen auch lustig und entspannt sein kann: "Dafür braucht es: gute Bücher, die es überall gibt und gute Gäste, die belesen sind und klug. Am besten so belesen und klug, dass sie der Sendung nichts beweisen müssen. Und genau das macht 'Studio Orange' aus."

Die erste Folge von "Studio Orange" ist am 7. Dezember 2022 in der ARD Mediathek verfügbar und auf ardkultur.de, dem neuen digitalen Kulturangebot der ARD. Die zwei weiteren Folgen erscheinen jeweils mittwochs im Wochenrhythmus.

Folgeninhalte in der Übersicht

Folge 1: Helene Hegemann und Dimitrij Schaad, 7.12.2022 ARD Mediathek

Die Autorin Helene Hegemann erzählt, wie sie sich bei "Star Search" bewarb. Der Schauspieler Dimitrij Schaad verrät, was im Corona-Lockdown passierte, als er seine Playstation durchgespielt und seine Minibar leer getrunken hatte. Und Host Sophie Passmann versucht, mit "Harry Potter"-Figuren Roberto Bolaños Riesenwerk "2666" zu erklären. Was sonst passiert: Es wird Wein getrunken und über Junot Díaz' Nerd-Roman "Das kurze wundersame Leben des Oscar Wao" gestritten. Außerdem stellt Hegemann ihren neuen Erzählband "Schlachtensee" vor.

Folge 2: Mithu Sanyal und Michel Friedman, 14.12.2022 ARD Mediathek

Schriftstellerin Mithu Sanyal erzählt, dass die Erinnerung an eine Jugendliebe sie zu ihrem neuen Buch über Emily Brontë inspirierte. Publizist Michel Friedman plädiert dafür, dass wir alle wieder mehr über Gefühle reden sollten. Und Sophie Passmann verrät, was sie von Simone de Beauvoir gelernt hat. Es wird übers Leben, Lieben und Sterben gesprochen. Die Bücher dieser Folge: "Fremd" von Michel Friedman, "Mithu Sanyal über Emily Brontë", "Alle Menschen sind sterblich" von Simone de Beauvoir und "Die See der Abenteuer" von Enid Blyton.

Folge 3: Theresia Enzensberger und Nilz Bokelberg, 21.12.2022 ARD Mediathek

Moderator und Autor Nilz Bokelberg verrät, dass er bald mit seinem Idol, dem US-Schriftsteller Dave Eggers, in San Francisco Nudeln essen wird. Autorin Theresia Enzensberger gesteht, dass sie gerne starke Frauen als Heldinnen in ihren Büchern hat. Und Host Sophie Passmann kommt beim Cover der deutschen Ausgabe von Elvia Wilks Roman "Oval" ins Schwärmen. Außerdem wird über die Zukunft der Menschheit philosophiert. Weitere Bücher, um die es geht: "Nice to Meet You, Köln!" von Nilz Bokelberg, "Ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität" von Dave Eggers und "Auf See" von Theresia Enzensberger.

"Studio Orange" ist eine Produktion von Turbokultur, im Auftrag von rbb und ARD Kultur (Redaktion: Christine Thalmann, rbb und Bettina Kasten, ARD Kultur). Die Sendung wurde im Kraftwerk Berlin, oberhalb des legendären Techno-Clubs Tresor, aufgezeichnet.

Über Sophie Passmann

Sophie Passmann, 1994 geboren, ist Satirikerin, Autorin und Moderatorin. Ihr Buch "Alte weiße Männer" stand wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Sie schreibt regelmäßig für DIE ZEIT und wurde für ihre Moderation der Sendung "Männerwelten", die im Rahmen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" entstand, mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Im letzten Jahr erschien ihr Buch "Komplett Gänsehaut", das auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste einstieg. In der Amazon Prime-Serie "Damaged Goods", die im Sommer 2022 erschien, spielt Sophie die Hauptrolle "Nola".

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell