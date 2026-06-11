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Lünendonk-Liste 2026: Materna klettert auf Platz Acht

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Dortmund (ots)

Großer Erfolg für den Dortmunder IT-Dienstleister Materna. Die Analysten von Lünendonk führen das Traditionsunternehmen nun unter den Top 10 der führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland.

SecuSite AI, Drohnen-Detektion oder bürgerfreundliche Formulare - der Dortmunder IT-Dienstleister Materna setzt auf ein breites Spektrum an Lösungen für Kunden aus dem Public Sector, KRITIS-Branchen oder der Industrie. Als umsetzungsstarker Schlüsselpartner für komplexe Digitalisierungsprojekte in kritischen Umfeldern begleitet das Unternehmen seine Kunden von der Strategie bis zur operativen Umsetzung. Bestätigung für diesen Kurs erhält das seit mehr als 40 Jahren bestehende Unternehmen nun von den Autoren der renommierten Lünendonk-Studie. Materna rangiert dort nach Platz Elf im Vorjahr nun auf Rang Acht.

Mit einem Umsatz-Plus von 9,7 Prozent gehöre Materna zu den Gewinnern, so die Autoren der Studie.

"Die gute Platzierung in der Lünendonk-Studie zeigt uns, dass unsere Strategie, bei Digitalisierungsprojekten groß und ganzheitlich zu denken, richtig ist", so Materna-CEO Michael Hagedorn. "Die langjährige Erfahrung mit Projekten im Public Sector ist für uns die ideale Basis, um auch im nachfragestarken KRITIS-Umfeld und in der Industrie als umsetzungsstarker und vertrauenswürdiger Partner gesehen zu werden", so Hagedorn weiter.

Umsetzungskompetenz in kritischen Umfeldern

Mit Projekten wie SecuSite AI sowie einer mit Technologiepartnern entwickelten Lösung zur Drohnendetektion hat Materna hochwirksame Produkte für KRITIS- oder Industrieunternehmen geschaffen. Die Lösungen lassen sich vollständig in die vorhandene IT-Landschaft integrieren und automatisieren die Überwachung über die gesamte Meldekette hinweg bis zur Protokollierung.

Digitalisierung mit Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger

Lebensnah und eine große Hilfe für alle Bügerinnen und Bürger sind Maternas Entwicklungen zu interaktiven Antragsformularen, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, Anträge in natürlicher Sprache auszufüllen. KI sorgt dabei im Hintergrund dafür, dass die Informationen richtig interpretiert und ins korrekte Behördendeutsch übersetzt werden. "Bürgernahe Digitalisierung senkt Barrieren zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung und schafft so Vertrauen in staatliches Handeln", so Hagedorn.

Lünendonk ermittelt jährlich die Top-Anbieter auf dem deutschen IT-Markt. Grundlage für das Ranking sind Parameter wie Unternehmensdaten und Befragungen.

Anfang 2026 hatte Lünendonk Materna bereits als zentralen Partner für souveräne Cloud-Strategien, sichere IT-Architekturen und nachhaltige Digitalisierung gelistet.

Über Materna

Die Materna-Gruppe realisiert komplexe und geschäftskritische Digitalisierungsprojekte für Konzerne, Mittelstand und öffentliche Verwaltung. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen vorläufigen Gruppenumsatz von 793 Millionen Euro und beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeitende. Mit dem Strategieprogramm Elevate richtet Materna ihre Weiterentwicklung auf nachhaltiges und profitables Wachstum aus. Im Fokus steht die verlässliche Umsetzung anspruchsvoller Vorhaben - auch in sensiblen und regulierten Umfeldern. Die Kompetenzen der Gruppe bündeln sich in vier strategischen Dimensionen: Platform-based Transformation, Human x Digital, Artificial Intelligence und Business Resilience. Als Familienunternehmen steht Materna für verantwortungsbewusstes Handeln und wirtschaftlich tragfähige Umsetzungskraft.

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