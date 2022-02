Materna Information & Communications SE

Materna TMT gewinnt drei eLearning Awards 2022

Erfolgreiche eLearning-Kundenprojekte von Materna TMT

Im Februar 2022 wurden die besten eLearning-Projekte des vergangenen Jahres mit dem eLearning AWARD 2022 ausgezeichnet. Unter mehr als 300 Einreichungen behauptet sich die Materna TMT GmbH erfolgreich mit drei Siegerprojekten. Mit innovativen Kundenprojekten hat der Spezialist für digitales Lernen und Medienproduktion den eLearning AWARD 2022 in den Kategorien "IT-Training", "Barrierefreies Training" sowie der Kategorie "Didaktik" gewonnen. Eine Fachjury des eLearning Journal vergibt den Award jährlich an State of the Art-Projekte aus der gesamten DACH-Region.

Die jetzt prämierten eLearning-Lösungen von Materna TMT basieren auf modernen IT-Technologien und wissenschaftlich fundierten didaktischen Konzepten und wurden für verschiedene Einsatzbereiche entwickelt - unter anderem für die öffentliche Verwaltung und die Automobilbranche.

Software-Emulator auf Platz 1 beim "IT-Training"

Für eine besonders innovative Trainingsmethode zur Unterstützung bei der Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit, bestehend aus der E-Akte, der E-Laufmappe und dem ersetzenden Scannen, an rund 112.000 Arbeitsplätzen in der Landesverwaltung NRW, wurde Materna TMT mit dem eLearning AWARD 2022 in der Kategorie "IT-Training" prämiert. Der im Auftrag des CIO NRW und federführend beim Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) mit Materna TMT neu entwickelte Software-Emulator ist ein flexibles, web-basiertes Framework und ermöglicht komplexe Software-Schulungen im Bereich der E-Laufmappe inkl. Postmappe und Mappenveraktung - unabhängig von den vorhandenen IT-Systemen. Die E-Laufmappe ist ein Workflow-Tool, welches für Abstimmungsprozesse in der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung eingesetzt wird. Anhand von grafischen Benutzeroberflächen bildet der Emulator komplette IT-Systeme und darauf aufsetzende Software samt einer definierten Auswahl von Funktionalitäten und Zusammenhängen nach. Durch eine kontinuierliche und einfache Anpassung des Emulators an die neueste Entwicklung der Komponenten der E-Verwaltungsarbeit ist es IT.NRW beispielsweise möglich, die Schulungen der Landesbeschäftigten anhand des aktuellen Entwicklungsstandes durchzuführen. Der Emulator ist für die Landesverwaltung NRW über eine Kollaborationsplattform im Browser abrufbar.

Barrierefreie E-Learning-Kurse für das Land NRW

In der Kategorie "Barrierefreies Training" wurde Materna TMT für ein erstmals komplett barrierefreies E-Learning-Format ausgezeichnet, das nach BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) zertifiziert wurde. Die von Materna TMT im Rahmen der Einführung der elektronischen Verwaltungsarbeit im Auftrag des CIO NRW und unter Federführung von IT.NRW für das Land NRW entwickelten E-Learning-Kurse enthalten abwechslungsreiche Lernformate und Simulationen, die für alle Nutzenden - mit und ohne Einschränkungen - barrierefrei zugänglich und verständlich sind. Wichtige Kriterien für die Barrierefreiheit, die die prämierten E-Learnings erfüllen,sind optimierte Kontraste,zoombare undscreenreaderfähige Inhalte und die Tastaturbedienbarkeit. Insgesamt können sich so rund 112.000 Nutzende in 258 Behörden mithilfe des E-Learning-Angebotes optimiert auf die mit der Einführung der E-Akte und E-Laufmappe verbundene Umstellung in ihrem Arbeitsalltag vorbereiten. Anfang 2022 arbeiten bereits über 10.000 Nutzende produktiv mit den Basiskomponenten der E-Verwaltungsarbeit und derzeit befinden sich bereits über 40.000 Beschäftigte auf dem Weg dahin. Durch die Unterstützung des eLearning-Angebots war diese Entwicklung auch in Zeiten von Homeoffice flexibel verfügbar und stellt damit eine zeitgemäße Erweiterung des Schulungsangebots von IT.NRW dar.

VR-Metamodell für Schaeffler gewinnt in Königsdisziplin "Didaktik"

Materna TMT hat gemeinsam mit dem Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler ein didaktisches Meta-Modell entwickelt, um Lerninhalte in VR-Umgebungen noch effektiver und nachhaltiger zu vermitteln. Das Virtual Reality-Training ergänzt die Präsenz-, E-Learning- und Blended-Learning-Angebote bei Schaeffler. Das interdisziplinäre Meta-Modell lässt sich auf eine Vielzahl von VR-Trainingsfällen und Schulungen übertragen. So tragen VR-Trainings maßgeblich zur Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden von Schaeffler bei. Die Technologie ist darüber hinaus auch in der Fortbildung von Soft Skills einsetzbar. Die Jury des eLearning Journals bezeichnet die Entwicklung eines übergreifenden VR-Metamodells als wichtige Pionierleistung.

