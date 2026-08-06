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Jeder Tropfen zählt: Wie die Handbrause GROHE Euphoria 120 helfen kann, Wasser zu sparen

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Düsseldorf (ots)

In Europa herrscht noch der Hochsommer mit Hitzewellen und Dürren, mehr als ein Drittel des Jahres liegt noch vor uns - doch die natürlichen Ressourcen sind rechnerisch erschöpft: In diesem Jahr fiel der Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem die Ressourcennutzung der Menschen übersteigt, was die Ökosysteme der Erde in einem Jahr regenerieren können, laut Global Footprint Network auf den 30. Juli. (1) Ganz plakativ: Die Menschheit bräuchte derzeit 1,73 Erden, um die natürlichen Ressourcen nicht zu "übernutzen" - und wenn alle 8,3 Milliarden Menschen der Welt so leben würden wie die Menschen in Deutschland, wären es sogar 2,8 Erden. (2)

Ein wesentlicher Faktor: Wir verbrauchen Süßwasser schneller, als es sich erneuern kann. Doch wie ist das zu ändern? Moralische Appelle helfen selten, denn Gewohnheiten wie die tägliche Dusche sind tief verwurzelt. Der wirksamste Ansatz liegt deshalb in intelligenten Technologien, die sich nahtlos in unsere Alltagsroutinen einfügen.

Kraftvolle Leistung trifft auf Wassersparpotenzial: Die GROHE Euphoria 120 Handbrause

36 Prozent unseres täglichen Wasserverbrauchs zuhause macht die Körperpflege aus - das entspricht 44 von insgesamt 123 Litern. (3) Besonders beim Duschen ist das Wassersparpotenzial enorm. Viele GROHE Brausen sind deshalb mit der integrierten Durchflussbegrenzungstechnologie AquaCalibrator ausgestattet, die die Wasserdurchflussmenge reduziert und gleichzeitig eine kompromisslose Leistung bietet. (4) Ein Paradebeispiel ist die GROHE Euphoria 120, die zusätzlich mit der AquaBooster-Technologie ausgestattet ist, um ein kraftvolles Duscherlebnis zu gewährleisten. (5) Diese Technologie versetzt das Wasser in der neuen GROHE Euphoria 120 Handbrause in extrem schnelle Schwingung, verteilt es auf zwei separate Kammern und bündelt den Druck über gezielt angeordnete Düsen zu dem belebenden Booster Strahl. Ein Durchflussbegrenzer reduziert dabei den Wasserverbrauch. So lassen sich gegenüber einer herkömmlichen Handbrause mehr als vier Liter Wasser pro Minute einsparen. Nutzer:innen können dadurch ohne Kompromisse beim Duschgenuss verantwortungsvoll mit der natürlichen Ressource Süßwasser umgehen. Als zusätzlicher Bonus bietet diese intelligente Durchflussbegrenzung das Potenzial, die kombinierten Wasser- und Energiekosten eines Vier-Personen-Haushalts um bis zu 487 Euro pro Jahr zu senken. (6)

(1) https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/eod-2026-de/

(2) https://ots.de/mJ0PeS

(3) https://ots.de/rWfMir

(4) Duschlösungen mit durchflussreduzierender Technologie im Vergleich zu EN 1112 Klasse A (12-15 l/Min. bei 3 bar)

(5) Alle GROHE AquaBooster Handbrausen verfügen über einen integrierten AquaCalibrator Durchflussbegrenzer. Die Durchflussraten variieren je nach Modell (5-7,9 l/min bei 3 bar) im Vergleich zu EN 1112 Klasse A (12-15 l/min bei 3 bar)

(6) Berechnung der potenziellen Ressourceneinsparung basierend auf folgenden Szenarioparametern: 4-Personen-Haushalt mit einer Duschdauer von 7 Minuten pro Person und Tag. Die Kosten basieren auf der folgenden Schätzung: Energiekosten (Strom) 0,29 EUR/kWh, Wasserkosten 0,0035 EUR/Liter. Angenommene Durchflussraten: Durchflussrate Standard-/Altprodukt: 9,5 l/min (bei 3 bar). Durchflussrate neues Produkt: 5,2 l/min (bei 3 bar). Neue Dusche ausgestattet mit Durchflussregelungstechnologie. GROHE übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit und Richtigkeit der Ergebnisse, da die tatsächliche Reduzierung von vielen unvorhersehbaren Faktoren abhängt und daher unverbindlich ist. Dies betrifft insbesondere Wasser- und Energiepreise, das individuelle Verbrauchsverhalten sowie die technischen Installationen vor Ort.

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