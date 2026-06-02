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Intensives Duscherlebnis, bewusster Verbrauch¹: GROHE präsentiert die AquaBooster Technologie

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Düsseldorf (ots)

Spürbarer Wasserdruck: GROHE AquaBooster Technologie sorgt mithilfe von Oszillation für einen kräftigen Wasserstrahl - und das bei reduziertem Durchfluss¹

Voller Komfort, geringere Kosten: Dank des integrierten Durchflussbegrenzers lassen sich die jährlichen Nebenkosten um bis zu 396 Euro reduzieren²

Personalisiertes Design: Vitalio Joy+ 120 Handbrause mit AquaBooster ist in verschiedenen Farbvarianten der GROHE Colors Kollektion erhältlich

Ressourcenschonen beim Duschen wird oft als Verzicht auf Komfort wahrgenommen. Doch wer keine Kompromisse eingehen möchte, findet in GROHE AquaBooster die perfekte Antwort. Die neue, leistungsstarke Technologie ermöglicht den Booster-Strahl - ein kraftvolles und belebendes Erlebnis bei gleichzeitig reduziertem Durchfluss.¹ Dank des integrierten Durchflussbegrenzers können Haushalte so ihre Wasserkosten um bis zu 125 Euro und die Energiekosten um bis zu 271 Euro pro Jahr senken, ohne dabei auf den gewohnten Duschgenuss zu verzichten.²

So funktioniert die Technologie

Die GROHE AquaBooster Technologie intensiviert das Duscherlebnis, indem sie das Wasser in der Handbrause in extrem schnelle Schwingung versetzt. Eine intelligente Mechanik verteilt das Wasser dabei auf zwei separate Kammern und bündelt den Druck über gezielt angeordnete Düsen. Das Ergebnis ist der belebende Booster Strahl, der für pure Erfrischung sorgt. Gleichzeitig senkt der integrierte Durchflussbegrenzer den Wasserverbrauch.¹ Das reduziert die laufenden Nebenkosten effektiv - und zwar ganz ohne Abstriche beim täglichen Duschkomfort.

GROHE Vitalio Joy+ 120: Individueller Style für das Badezimmer

Ein echtes Upgrade für das Badezimmer: GROHE Vitalio Joy+ 120 mit AquaBooster Technologie. Die Handbrause verfügt über eine großzügige 120-mm-Brausefläche und bietet insgesamt drei Strahlarten für jede Stimmung: den belebenden Booster, den sanften Rain und den massierenden Jet. Dank GROHE SmartSwitch gelingt der Wechsel zwischen den Einstellungen mühelos: Ein Schalter auf der Rückseite der Handbrause passt den Wasserstrahl in Sekundenschnelle an die jeweiligen Bedürfnisse an.

GROHE Vitalio Joy+ 120 ist flexibel als einzelne Handbrause, als Set mit Wandhalterung oder als komplette Brausegarnitur erhältlich. Für die individuelle Gestaltung steht eine Farbpalette aus der GROHE Colors Kollektion zur Auswahl - von Supersteel über elegante, gebürstete Varianten wie Hard Graphite, Cool Sunrise und Warm Sunset bis hin zu modernem Matt Black. In Kombination mit den perfekt passenden GROHE Lösungen für das gesamte Bad lässt sich so ein harmonischer, moderner Raum erschaffen, der sich wie eine echte Wellness-Oase anfühlt - im Design genauso wie beim Duscherlebnis.

¹ Alle GROHE AquaBooster Handbrausen verfügen über einen integrierten Durchflussbegrenzer. Die Durchflussraten variieren je nach Modell (6-7,9 l/min bei 3 bar) im Vergleich zu EN 1112 Klasse A (12-15 l/min bei 3 bar).

² Berechnung der potenziellen Ressourceneinsparung basierend auf folgenden Szenarioparametern: 4-Personen Haushalt mit einer Duschdauer von 7 Minuten pro Person und Tag. Die Kosten basieren auf der folgenden Schätzung: Energiekosten (Strom) 0,29 EUR/kWh, Wasserkosten 0,0035 EUR/Liter. Angenommene Durchflussraten: Durchflussrate Standard-/Altprodukt: 9,5 l/min (bei 3 bar). Durchflussrate neues Produkt: 6 l/min (bei 3 bar). Neue Dusche ausgestattet mit Durchflussregelungstechnologie. GROHE übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit und Richtigkeit der Ergebnisse, da die tatsächliche Reduzierung von vielen unvorhersehbaren Faktoren abhängt und daher unverbindlich ist. Dies betrifft insbesondere Wasser- und Energiepreise, das individuelle Verbrauchsverhalten sowie die technischen Installationen vor Ort.

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