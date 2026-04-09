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Unübertroffene Kontrolle: Unterputz-Thermostat GROHE Grohtherm Aqua Tiles für individuelle Duscherlebnisse

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Düsseldorf (ots)

Wohlbefinden ist heute wertvoller denn je und findet in den täglichen Pflegeritualen seinen unmittelbaren Ausdruck. Da Körperpflege eine zutiefst persönliche Angelegenheit ist, verlangt das moderne Bad nach maßgeschneiderten Lösungen, die sich in Design und Funktion flexibel an individuelle Bedürfnisse anpassen lassen. Dies gilt insbesondere für Duschsysteme, die als fester Bestandteil der täglichen Routine das Bad in ein privates Wohlfühlrefugium verwandeln. GROHE Grohtherm Aqua Tiles ist der Inbegriff eines wahrhaft einzigartigen Duscherlebnisses: Das Unterputz-Thermostat aus Metall setzt mit seinem minimalistischen, horizontalen Design neue Maßstäbe bei der Verbindung von Ästhetik und Funktionalität. Es zeichnet sich durch versenkbare Tasten aus, die sich nahtlos in die Abdeckplatte einfügen und nur bei Aktivierung dezent hervortreten.

Höchste Präzision für ein einzigartiges Erlebnis

Das innovative Thermostat unterstützt bis zu fünf Duschfunktionen. Der Wechsel zwischen Hand-, Kopf- und optionalen Seitenbrausen sowie die Auswahl verschiedener Strahlarten erfolgen intuitiv und präzise. Damit bildet das Thermostat die ideale Grundlage für verschiedene luxuriöse Duschkonfigurationen. Kund:innen können ihr Duscherlebnis nach ihren persönlichen Vorlieben gestalten und sogar das Thermostat-Design entsprechend anpassen. Austauschbare Symbolplättchen sorgen für die mühelose Integration vielfältiger Funktionen und ermöglichen eine präzise Steuerung auf einen Blick.

In Kombination mit den modularen GROHE Rainshower Aqua Tiles Deckenbrausen wird individuelle Badgestaltung neu definiert. Kleine, doppelte oder verlängerte Elemente können horizontal, vertikal oder im rechten Winkel platziert werden - ganz abgestimmt auf Raum und persönliche Wünsche. Ebenso wie GROHE Grohtherm Aqua Tiles sind auch die Deckenmodule in der gesamten Farbpalette der GROHE Colors Kollektion erhältlich, was ein perfekt abgestimmtes Designkonzept ermöglicht.

Eine weitere Ergänzung bildet zudem die Rainshower Aqua Kopfbrause, die wahlweise in runder (360 mm Durchmesser) oder rechteckiger Form (400 mm × 230 mm) erhältlich ist. Ein vertikaler Schwenkbereich von 30 Grad garantiert dabei maximalen Komfort. Zwei Strahlarten sorgen für Abwechslung: Rain, angelehnt an wohltuenden Sommerregen, und ActiveRain, ideal zum Ausspülen von Shampoo und für einen belebenden Massagestrahl. Die Handbrause komplettiert das Wellness-Erlebnis mit drei Strahlarten: Rain, ActiveMassage - ein pulsierender Strahl - und Rain+, eine Mischung aus Luft und Wasser zur vollkommenen Entspannung. Die Brauseböden von Kopf- und Handbrause sind aus hochwertigem Acrylglas gefertigt und verleihen dem Ensemble - in Kombination mit der Handbrausen-Halterung aus Metall - ein stimmiges, edles Erscheinungsbild.

Ein Ort der Erholung und Harmonie

GROHE Grohtherm Aqua Tiles ist in den Farbtönen der GROHE Colors Kollektion erhältlich, unter anderem im eleganten Phantom Black. Das Thermostat harmoniert perfekt mit anderen GROHE SPA Produktlinien, etwa der GROHE Atrio Private Collection. So ergibt sich stets ein einheitliches Baddesign, das die Essenz der Submarke GROHE SPA verkörpert: "Salus Per Aquam", zu Deutsch "Wohlbefinden durch Wasser".

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