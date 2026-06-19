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Mehr als nur ein Bad: Wie Nathalie mit GROHE ihren Lieblingsort geschaffen hat

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Düsseldorf (ots)

Was als Vision begann, ist Realität geworden: Nathalie und ihr Partner Felix haben ihr Eigenheim kernsaniert und dabei im Rahmen der GROHE Home Stories ihr Traumbad realisiert. Dabei wurde das Paar von GROHE mit Expertenberatung und hochwertigen Produkten unterstützt. Auf der Südseite des Hauses ist eine lichtdurchflutete Wellnessoase entstanden, das kleine, dunkle funktionale Bad auf der Nordseite ist damit Geschichte.

Von der Nord- zur Südseite: Eine komplette Transformation

Vor allem die neue Lage des Bades auf der Südseite und die offene Gestaltung machen einen Unterschied. Inspiriert wurde das Design von Reisen nach Norwegen und Schweden, wo die Kombination aus Wasser, Stein und Wald die Landschaft prägt - Elemente, die sich nun in den Materialien und Farben des Bades widerspiegeln.

Bei den Badezimmer-Armaturen fiel die Wahl auf die GROHE Essence Serie in gebürstetem Hard Graphite. "Für uns waren sowohl Handhabung als auch Optik entscheidend", sagt Nathalie. Die dunkle, metallische Oberfläche der Armaturen bildet einen starken Kontrast zu den großen Terrazzo-Fliesen und den warmen Holzelementen. In Verbindung mit der indirekten Beleuchtung entstehen Tiefe und Wärme im Raum.

Durchdachte Details für den Alltag

Bei der Gestaltung des Badezimmers legte die Familie besonderen Wert darauf, ästhetische Ansprüche mit Alltagstauglichkeit zu verbinden. "An dem GROHE Grohtherm SmartControl Unterputz-Duschsystem mit Rainshower SmartActive 310 Cube schätzen wir besonders die Kombination aus Regendusche und Handbrause", so Nathalie. "Das Duschsystem bietet maximale Flexibilität im Alltag - ob für einen schnellen Start in den Tag oder das entspannte Duscherlebnis am Abend." Auch der Wandauslass mit GROHE Rainshower Aqua Stick Handbrause an der Badewanne ist für ihr Leben mit Kind besonders praktisch. Die intensive Planungsphase hat sich ausgezahlt: Jedes Detail wurde aufeinander abgestimmt.

Auch in der Küche setzt GROHE Akzente

Das durchdachte Designkonzept zieht sich durch das gesamte Haus. In der Küche sorgt die GROHE Essence Spültischbatterie in gebürstetem Hard Graphite für einen harmonischen Gesamteindruck. "Besonders die ausziehbare Brause ist täglich mehrfach im Einsatz. Diese Funktion möchten wir keinesfalls mehr missen", erklärt Nathalie.

"Unser Alltag ist deutlich entspannter geworden", resümiert Nathalie. "Das Badezimmer ist nicht mehr nur ein funktionaler Raum, sondern ein Ort, an dem wir gerne Zeit verbringen und zur Ruhe kommen." Ihr Tipp für alle, die eine Badrenovierung oder ein neues Bad planen: "Plant frühzeitig und denkt alle Details genau durch. Gleichzeitig ist es wichtig, eine klare Vision zu haben und dieser treu zu bleiben. Weniger ist oft mehr, und ein stimmiges Gesamtkonzept zahlt sich langfristig aus."

Weitere Einblicke in ihr Projekt teilt Nathalie auf ihrem Instagram-Kanal.

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