Fahrtenbuch statt Ein-Prozent-Methode: Mit beliebten Dienstwagen einfach Steuern sparen und direkt das Weihnachtsgeld 2026 sichern

Deutsche Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer verschenken jedes Jahr 2,47 Milliarden Euro Steuern

Wer seine Privatfahrten per Fahrtenbuch ermittelt, kann sich einen Weihnachtsbonus in vierstelliger Höhe sichern

Vimcar zeigt Steuerspar-Szenarien für beliebte Dienstwagen

Wechsel von der Ein-Prozent- auf die Fahrtenbuch-Methode jährlich zum 1. Januar oder bei Erhalt eines neuen Dienstwagens möglich

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die teuerste Phase des Jahres. Gleichzeitig verzichten rund 940.000 Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer in Deutschland jedes Jahr auf bares Geld. So viele Menschen nutzen ihren Dienstwagen laut Vimcar Berechnungen auch privat, versteuern die Privatnutzung aber pauschal über die Ein-Prozent-Methode. Mit einem Fahrtenbuch könnten sie pro Jahr und Fahrzeug im Schnitt 2.617 Euro oder insgesamt 2,47 Milliarden Euro Steuern sparen. Grundlage für diese Summe sind reale Nutzungsfälle aus dem Vimcar Firmenwagenrechner. „Wer ein Fahrtenbuch nutzt, holt sich sein Weihnachtsgeld im Grunde selbst zurück“, weiß Felix Schmidt, Chief Product & Technology Officer bei der Vimcar Muttergesellschaft Shiftmove. „Viele Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer sparen damit jedes Jahr mehrere tausend Euro. Genug Geld für Geschenke, eine kurze Auszeit oder einfach mehr finanziellen Spielraum zum Jahresende.“

Auch beliebte Dienstwagen der Vimcar Kundinnen und Kunden bieten bei Nutzung des Fahrtenbuchs erhebliches Steuerspar-Potenzial. Die jährlichen Sparbeträge können sich im vierstelligen Euro-Bereich bewegen. Das zeigen die Szenarien, die Vimcar für ausgewählte Fahrzeuge seiner Kundinnen und Kunden erstellt hat.

Viel Steuerspar-Potenzial für Dienstwagen-Klassiker

Ein Beispiel für das Steuerspar-Potenzial ist der VW Passat Variant, als Diesel ein klassisches Langstrecken-Fahrzeug und gleichzeitig prädestiniert für den privaten Einsatz mit Kind und Kegel. Mit der klassischen Dienstwagen-Motorisierung als 2.0 TDI mit 150 PS und in der Business-Ausstattung lassen sich mit dem Fahrtenbuch bis zu 2.254 Euro* Steuern im Jahr sparen. Wer lieber zum Konzern-Bruder Audi A5 Avant mit 204-PS-Diesel greift, spart in ähnlicher Höhe: Bis zu 2.270 Euro sind in diesem Fall drin.

Größere Kombis wie der Audi A6 Avant oder der BMW 5er Touring bieten sogar noch höheres Spar-Potenzial. So können Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer mit dem großen Ingolstädter Kombi mit 204 PS starkem Diesel-Motor pro Jahr bis zu 3.044 Euro sparen, mit dem BMW 520d Touring mit 197 PS sogar bis zu 3.245 Euro. Immer noch beachtlich ist der mögliche jährliche Steuer-Bonus, wenn Fahrerinnen und Fahrer beliebter kleinerer Dienstwagen für die Versteuerung ihrer Privatfahrten ein Fahrtenbuch nutzen. Beim VW Tiguan 1.5 eTSI mit 150 PS sparen Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer mit dem Fahrtenbuch bis zu 1.615 Euro Steuern pro Jahr.

Steuern sparen mit dem Dienstwagen: Fahrtenbuch vs. Ein-Prozent-Regelung

Nutzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Selbstständige einen Dienstwagen auch für private Zwecke, können sie für die Besteuerung zwischen der pauschalen Versteuerung über die sogenannte Ein-Prozent-Regelung oder dem Führen eines Fahrtenbuchs wählen. Mit der pauschalen Versteuerung wird jeden Monat ein Prozent des Bruttolistenpreises des Firmenwagens als geldwerter Vorteil versteuert. Für den Arbeitsweg kommen noch einmal 0,03 Prozent des Listenpreises pro einfachem Entfernungskilometer hinzu. Alternativ können Beschäftigte mit Dienstwagen ein Fahrtenbuch führen und müssen nur jene Strecken versteuern, die sie privat gefahren sind, plus den Arbeitsweg mit 0,03 Prozent des Listenpreises pro einfachem Entfernungskilometer. Der Wechsel von der Ein-Prozent- auf die Fahrtenbuchmethode ist jeweils zum 1. Januar eines neuen Jahres oder bei Erhalt eines neuen Dienstwagens möglich.

Bequem und rechtssicher: das elektronische Fahrtenbuch

Gegenüber konventionellen Fahrtenbüchern aus Papier schöpft das elektronische Vimcar Fahrtenbuch das Steuerspar-Potenzial für Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer auf besonders effiziente und rechtssichere Weise aus. Es lässt sich schnell und einfach im Fahrzeug installieren und ist im Anschluss sofort einsatzbereit. Die automatisch und nach den Anforderungen des Finanzamts aufgezeichneten Fahrstrecken lassen sich schnell und einfach als privat, geschäftlich oder Pendelweg kategorisieren. Sie werden manipulationssicher gespeichert und ermöglichen eine lückenlose Dokumentation aller Fahrten. Das mit wenigen Klicks erstellte Reporting lässt sich schnell, einfach und finanzamtskonform an Steuerbehörden oder Steuerberatung versenden.

*bei Fahrzeugkauf, Brutto-Listenpreis plus 15 Prozent Sonderausstattung, 18 Prozent Rabatt; 20 Kilometer Arbeitsweg (einfache Strecke), 50.000 Kilometer Gesamtfahrleistung pro Jahr, 20 Prozent Privatnutzung

