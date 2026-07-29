STRATO GmbH

Een beschrijving is al genoeg – AI doet de rest: STRATO lanceert de AI app- & sitebuilder voor particulieren en kleine ondernemers

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Berlijn (ots)

Via chat, spraak of screenshot naar een werkende website of web-app – volledig zonder programmeerkennis

Hosting, domein, e-mail, SSL en beveiliging in één product – alles-in-één, zonder apart hostingcontract

Na de STRATO AI telefoonassistent en samen met de eveneens nieuw geïntroduceerde AI chatassistent is dit de volgende dienst in het groeiende AI-portfolio van STRATO

Hosting in ISO-gecertificeerde datacenters in Europa, 100% AVG-conform

Wie vandaag online gaat, jongleert al snel met verschillende tools: sitebuilder, domein, hosting, e-mail en beveiliging. Vooral voor startende ondernemers, zzp'ers en kleine bedrijven betekent dat tijd, geld en technische obstakels, nog voordat de eerste websitepagina online staat. Precies daar biedt STRATO uitkomst met de AI app- & sitebuilder: gebruikers beschrijven volgens het vibe-coding-principe in gewone taal wat ze nodig hebben – via tekst, spraak of een screenshot – en krijgen binnen enkele minuten een kant-en-klare, direct bruikbare website of web-app. Volledig zonder programmeerkennis, zonder apart hostingcontract en zonder technische configuratie.

Volwaardige toepassingen in plaats van starre sjablonen Anders dan klassieke sitebuilders genereert de AI app- & sitebuilder volwaardige software met een eigen database – en dus niet alleen statische pagina's. De mogelijkheden variëren van een bedrijfswebsite, productconfigurator of afsprakenplanner voor klanten tot interne tools zoals een interactief dashboard of prijscalculator. Elke wijziging wordt automatisch gepubliceerd, en eerdere versies zijn naar wens op ieder moment te herstellen – inclusief code, chatgeschiedenis en database. Optioneel kunnen gebruikers onbeperkt bouwen: altijd toegankelijk en altijd genoeg AI-credits.

Alles onder één dak – gehost in Europa Met de AI app- & sitebuilder bundelt STRATO het maken van websites en web-apps, hosting, database, domeinnaam, e-mailpostvakken, SSL-versleuteling, levering via een snel content delivery network (CDN) en bescherming tegen DDoS-aanvallen in één product. De dienst draait in ISO-gecertificeerde datacenters in de EU: klanten kunnen zo rekenen op AVG-conformiteit en het hoogste niveau van gegevensbescherming. Wat klanten met de nieuwe tool bouwen, is van henzelf: met een eigen domeinnaam en een eigen website houden zij hun digitale aanwezigheid in eigen hand, in plaats van die aan externe platformen toe te vertrouwen. Verwerkte gegevens worden bovendien niet gebruikt voor het trainen van openbare AI-modellen.

Net als alle STRATO producten is de AI app- & sitebuilder geschikt voor zowel particulieren als zzp'ers en kleine bedrijven: van de consument met een eigen hobbyproject tot de zzp'er en de zakelijk dienstverlener, die ontwerpen of klantprojecten in minuten in plaats van dagen levert.

"Veel kleine bedrijven weten allang dat AI hen werk uit handen kan nemen, maar het ontbreekt aan tijd, budget en technische kennis. Als betrouwbare partner die al bijna 30 jaar digitale infrastructuur levert, zien wij het als onze taak om AI juist voor deze bedrijven eenvoudig en betrouwbaar toegankelijk te maken. Wie zijn idee kan beschrijven, kan het bij ons ook bouwen – van het eerste ontwerp tot lancering, alles onder één dak en op infrastructuur in Europa", zegt dr. Jens Reich, directeur van STRATO en Chief Commercial Officer van IONOS Group.

Groeiend AI-portfolio bij STRATO De AI app- & sitebuilder maakt deel uit van het groeiende AI-aanbod van STRATO. Tegelijkertijd is de AI chatassistent gelanceerd, die klantvragen op bedrijfswebsites 24 uur per dag beantwoordt. Eerder werd de STRATO AI telefoonassistent succesvol geïntroduceerd, die telefoontjes zelfstandig aanneemt, vragen beantwoordt op basis van vastgelegde informatie en afspraken inplant. STRATO breidt zijn portfolio stapsgewijs uit met meer AI-tools. "De AI app- & sitebuilder en de AI chatassistent zijn de volgende stappen – en we breiden dit portfolio verder uit, zodat kleine bedrijven hun digitalisering zelfstandig kunnen sturen en zich op hun kernactiviteiten kunnen concentreren", zegt dr. Jens Reich.

Beschikbaarheid en prijzen De AI app- & sitebuilder van STRATO is per direct beschikbaar en verkrijgbaar in meerdere pakketten, die verschillen in het aantal projecten, AI-credits en inbegrepen features. De instap begint bij 7 euro per maand, het pakket Unlimited voor onbeperkt bouwen en aanpassen is beschikbaar vanaf 12 euro per maand. In elk tarief zijn een domeinnaam, bij STRATO blijvend gratis, een SSL-certificaat en minstens één e-mailpostvak inbegrepen. Risicovrij testen kan met de 30 dagen geld-terug-garantie van STRATO. De AI chatassistent kan de eerste maand gratis getest worden. Daarna kost hij € 12 per maand, met onbeperkte chats in meer dan 20 talen en een maandelijkse opzegtermijn.

Meer informatie:

https://www.strato.nl/ai-agents/ai-app-sitebuilder/

https://www.strato.nl/ai-agents/ai-chatassistent/

https://www.strato.nl/ai-agents/ai-telefoonassistent/

Over STRATO

STRATO is de betrouwbare webhoster voor iedereen die online succesvol wil zijn. Onze ambitie: eerlijke en eenvoudige hosting – tegen de beste prijs en zonder overbodige extra’s. Het productportfolio reikt van domeinnaam, e-mail, website en servers tot online marketingtools en de populaire cloud storage HiDrive. Naast AI-ondersteuning en het uitgebreide productaanbod profiteren klanten van flexibele contractlooptijden, een 30 dagen geld-terug-garantie en een bekroonde klantenservice.

Sinds onze oprichting in 1997 in Berlijn zijn we uitgegroeid tot een van de grootste hostingproviders van Europa. Meer dan 4 miljoen beheerde domeinen bewijzen het vertrouwen van onze klanten. Ruim 2 miljoen klantcontracten onderstrepen onze betrouwbaarheid en continue groei. STRATO host meer dan 100.000 fysieke en virtuele servers in ISO-gecertificeerde datacenters in Europa. Veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit hebben voor ons de hoogste prioriteit.

STRATO GmbH is onderdeel van de beursgenoteerde IONOS Group SE en heeft circa 350 medewerkers.

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