Roland Berger

Roland Berger boekt recordomzet ondanks uitdagendere marktomstandigheden

Amsterdam (ots)

2025 is het sterkste jaar uit de geschiedenis van het kantoor (> €1 miljard omzet)

Groei in alle belangrijke regio’s: EMEA +0,4%, Azië +19%, Amerika’s +11%

Gerichte overnames versterken de positie van het kantoor in strategische groeisegmenten

Het internationale strategieadviesbureau Roland Berger heeft in 2025 een omzet gerealiseerd van €1,01 miljard. Daarmee was het afgelopen jaar het meest succesvolle uit de geschiedenis van het kantoor. In de EMEA-regio groeide Roland Berger met circa 0,4% ten opzichte van een jaar eerder, in Azië met 19% en in de Amerika’s met 11%.

Dit resultaat werd behaald in een uitdagende marktomgeving, waarin klanten nog sterker focussen op efficiëntie en meetbare resultaten. De groei werd vooral gedreven door projecten rond de integratie van AI-oplossingen, de digitalisering van processen en de optimalisatie van supply chains.

Stefan Schaible, Global Managing Partner bij Roland Berger: “2025 was het succesvolste jaar in de geschiedenis van ons bedrijf. Tegelijkertijd zien we dat de markt duidelijk verandert. Vertrouwen en onafhankelijkheid zijn echte onderscheidende factoren geworden binnen de consultancysector. Als enige wereldwijde strategieconsultancy met Europese wortels is dat voor ons een duidelijk concurrentievoordeel.”

Sterke groei van het Nederlandse kantoor

Het Nederlandse kantoor van Roland Berger liet in 2025 een sterke ontwikkeling zien met een omzetgroei van 28% ten opzichte van 2024. Deze groei onderstreept de sterke marktpositie in Nederland en de toenemende vraag naar strategisch advies. Ook de vooruitzichten voor 2026 zijn positief, met aanhoudende vraag naar ondersteuning bij complexe strategische vraagstukken.

“Ook in Nederland zien we dat klanten opereren in een steeds complexere en sneller veranderende markt. Dat vergroot de behoefte aan onafhankelijk, scherp strategisch advies op basis van data en diepgaande sectorkennis”, aldus Alexander Belderok, Managing Partner van Roland Berger Amsterdam.

Uitbreiding van het wereldwijde netwerk

In 2025 heeft Roland Berger zijn internationale aanwezigheid verder uitgebreid. Met de opening van het kantoor in Sydney, Australië, is het kantoor nu actief op alle continenten. Ook de aanwezigheid in de Verenigde Staten werd versterkt met de opening van een vijfde kantoor in Houston, gelegen in het hart van een wereldwijd centrum voor de energie- en chemische industrie. Dankzij gerichte overnames heeft Roland Berger daarnaast zijn expertise in verschillende gespecialiseerde segmenten verder uitgebouwd. De nieuwe entiteit “Ralf Schmitz CRO Management” zet sinds november 2025 zet ervaren Chief Restructuring Officers (CRO’s) in voor het begeleiden van complexe herstructureringsprogramma’s bij ondernemingen bij bedrijven in de Duitstalige regio, ondersteund door het internationale netwerk van Roland Berger. Met de overname van het in batterijen gespecialiseerde consultingteam van het Polen gevestigde ALEXEC Consulting verstevigt Roland Berger bovendien zijn positie in een sector die strategisch steeds belangrijker wordt voor de mondiale industrie.

Focus op winstgevendheid en datagedreven transformatie

Voor 2026 verwacht Roland Berger dat de marktomstandigheden uitdagend blijven. Het kantoor zal zich daarom richten op winstgevendheid en duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd blijft Roland Berger investeren in zijn AI- en datacapaciteiten om klanten nog beter te ondersteunen bij de uitrol en opschaling van nieuwe technologieën.

Met zijn participatie in de Duitse startup CNTR, opgericht door ondernemer Jonas Andrulis, wil Roland Berger bovendien een actieve rol spelen in de volgende fase van de wereldwijde AI-transformatie. CNTR ontwikkelt een nieuwe vorm van collaboratieve kunstmatige intelligentie voor industriële toepassingen.

Over Roland Berger

Roland Berger is het enige toonaangevende wereldwijde strategieadviesbureau van Europese oorsprong. Het bedrijf combineert diepgaande sectorkennis met brede expertise op het gebied van managementfuncties en transformatieprogramma’s. Roland Berger werd opgericht in 1967 en heeft zijn hoofdkantoor in München. Het ondersteunt organisaties wereldwijd bij complexe transformaties – van strategische herpositionering en prestatieverbetering tot de ontwikkeling en toepassing van datagedreven AI-oplossingen. Daarbij staat duurzaamheid centraal in alle projecten. In 2025 realiseerde Roland Berger een omzet van meer dan €1 miljard.

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