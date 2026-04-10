STRATO onderzoek / Nederlandse mkb-bedrijven omarmen digitalisering, maar bijna 3 op de 10 heeft nog steeds geen website

Nederlandse mkb-bedrijven omarmen digitalisering, maar bijna 3 op de 10 heeft nog steeds geen website

Ter gelegenheid van de Dag van de ZZP’er op 11 april presenteert STRATO belangrijke resultaten van een enquête over de digitaliseringsstatus van kleine bedrijven, uitgevoerd door YouGov in opdracht van STRATO. Hoewel 71 procent van de mkb-bedrijven inmiddels een website heeft, blijven drie van de tien nog achter. STRATO speelt hierop in met de lancering van een gratis ondernemersgids en een speciaal platform om ondernemers te helpen digitale hindernissen te overwinnen.

Investeren in zichtbaarheid

Uit het onderzoek blijkt dat de digitale ambities hoog zijn, maar dat er tegelijkertijd nog ruimte is voor groei. 71 procent van de totale mkb-sector is online vindbaar met een eigen website. Slechts 6 procent van alle respondenten is helemaal niet aanwezig op internet. Er is echter ook behoefte aan groei: 40 procent van alle respondenten is van plan om in 2026 te investeren in online zichtbaarheid.

AI: nieuwsgierigheid gaat hand in hand met voorzichtigheid

Kunstmatige intelligentie (AI) is inmiddels een vast onderdeel geworden van de bedrijfsvoering: meer dan een op de drie Nederlandse mkb-bedrijven maakt al gebruik van AI-toepassingen (37 procent). Tekstschrijven is de populairste toepassing (36 procent). Aan de invoering van AI zijn echter duidelijke voorwaarden verbonden: 53 procent van de ondernemers noemt betrouwbare resultaten als de belangrijkste eis. Daarnaast hecht 38 procent waarde aan naleving van de wetgeving en zoekt 36 procent een betrouwbare Europese aanbieder. Bijna de helft (49 procent) maakt zich zorgen over het verlies van het menselijke aspect door het gebruik van AI.

STRATO biedt ondersteuning op de Dag van de ZZP'er

De belemmeringen voor digitalisering zijn duidelijk: 41 procent van de ondernemers noemt tijdgebrek als de grootste hindernis, gevolgd door kosten (38 procent) en een gebrek aan technische kennis (30 procent). Om deze belemmeringen te verlagen, lanceert STRATO op 11 april een uitgebreide gratis ondernemersgids en een speciale landingspagina.

Deze gids biedt een stappenplan voor alles wat een startende ondernemer nodig heeft en tegenkomt: van bedrijfsregistratie en wettelijke vereisten tot het bouwen van een professionele website. Met tools zoals de STRATO AI-websitebouwer kunnen ondernemers snel een professionele start maken, zonder technische expertise en tegen een eerlijke prijs.

Meer informatie is hier beschikbaar: https://www.strato.nl/sitebuilder/eigen-bedrijf-starten/

Over het onderzoek: De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit een online-enquête die door YouGov Deutschland GmbH in opdracht van IONOS, het moederbedrijf van STRATO, is uitgevoerd. Aan deze enquête hebben in februari 2026 in totaal 219 besluitvormers van Nederlandse bedrijven met maximaal 250 medewerkers deelgenomen.

