Rosen auf der BUGA Erfurt 2021

Erfurt

Rosen sind ein Höhepunkt jeder Gartenschau, es gibt sie für nahezu jeden Standort, die Auswahl an Sorten, Farben und Blütenformen ist riesig. Auf einer Bundesgartenschau sind Rosen auch wegen ihrer Beliebtheit, der majestätischen Ausstrahlung und ihrer Vielseitigkeit eines der wichtigsten Themen. In Erfurt können sich die BUGA-Besucher auf ganz verschiedene Rosenbeiträge freuen. Auf mehr als 15.000 m² wird der Teppich für die Königin der Blumen im egapark ausgerollt. Hier blühen mehr als 4200 Rosen. Ein mediterraner Rosengarten, DDR-Züchtungen, Duft- oder Bienenrosen sind einige der Themen. Auf ca. 100 m² werden Neuheiten präsentiert, das ist einer der gärtnerischen Wettbewerbe der BUGA und für Fachleute wie auch Freizeitgärtner ein besonderer Anziehungspunkt.

Auch auf der zweiten BUGA-Ausstellungsfläche, dem Petersberg, sind die Rosen ein wichtiger Ausstellungsbeitrag. Auf dem Plateau ist das Rosenwunder der Heiligen Elisabeth nahe der Peterskirche ein besonderer Anziehungspunkt. In Pflanzgefäßen werden die majestätischen Blumen präsentiert, von weißen Stoffbahnen beschirmt. Sie symbolisieren die Schürze der Heiligen Elisabeth. Die Königin der Blumen blüht aber noch an anderen Orten der barocken Festung. Im Festungsgraben an der Geschützcaponniere beindrucken auf einer Fläche von 780 m² mehr ca. 800 Beet-, Duft- und Bodendeckerrosen mit Blütenfülle, Farbenvielfalt und Duft. Das Farbspektrum reicht von zartem Rosa oder Lachs, über kräftiges Pink bis hin zu gelben Farbtupfern. Aprikola, Candela, Dolomiti, Frederic Mistral, Heidetraum, Home & Garden, Loredo, Mariatheresia, Poesie, Purple Meidiland oder Schöne Dortmunderin wurden als Sorten ausgewählt.

Umrahmt werden die stacheligen Schönheiten von ein- und zweijährigen Stauden wie Tabak, Salbei, Löwenmäulchen oder Gräsern. Mehrjährige Stauden wie Prachtkerzen, Wolfsmilch oder verschiedene Gräser runden die Pflanzgestaltung von Heuschneider Landschaftsarchitekten ab. Von Mai bis Oktober wird durchgeblüht, die Stauden beginnen, die Rosen entfalten dann ab Juni ihre volle Blüte bis zum Ende der BUGA im Herbst.

