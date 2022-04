EBC*L International

Mit Storytelling zur persönlichen Wirtschaftskompetenz und zum "Wirtschaftsführerschein for Life"

Wien (ots)

Gratis-Webinar: Wie man mit modernsten Lernmethoden und einem anerkannten Zertifikat als Motivator auch Jugendliche erreichen kann

Der 14-jährige Lucasito teilt seiner Mutter mit, dass er eine Geburtstagsfeier plant. Als sie ihn fragt, an wie viele Personen er gedacht habe, antwortet er: "Um die 30 werden es schon sein." Seine Mutter fällt in Ohnmacht. Wird Lucasito seinen Wunschtraum realisieren können?

Falls jetzt Ihre Neugierde geweckt wurde, geht es Ihnen wie Tausenden Jugendlichen, die bereits einen Wirtschaftsführerschein-Lehrgang absolviert haben. "Diese Neugierde ist auch die halbe Miete für den Lernerfolg". erläutert Victor Mihalic – der "Walt Disney der Wirtschaftspädagogik" – das lernpsychologische Konzept. Für die nötige Motivation sorgt das Zertifikat, welches Teil des JobReady-Programms von EBC*L ist. Der "Wirtschaftsführerschein for Life" ist in zahlreiche Maßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS) integriert. Darunter auch im ÜBA-Programm (Überbetriebliche Lehrausbildung) des WIFI Niederösterreich. Bereichsleiter Wolfgang Haider: "Das europäische Zertifikat weist glaubhaft entscheidende Basis- und Schlüsselkompetenzen nach. Das erhöht - insbesondere für Jugendliche – die Jobchancen beträchtlich." In einem Gratis-Webinar wird das revolutionäre Bildungskonzept von Victor Mihalic vorgestellt.

Anmeldung und weitere Infos unter www.ebcl.eu/wirtschaftsführerschein

Original-Content von: EBC*L International, übermittelt durch news aktuell