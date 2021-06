SAT.1

Der große Bruder verpflichtet den ersten Promi: Hollywood-Star David Hasselhoff singt den Titelsong zu "Promi Big Brother" 2021

Unterföhring (ots)

Ein Weltstar kehrt zurück zu Big Brother: Schauspieler und Sänger David Hasselhoff liefert mit seiner neuen Single "The Passenger" den Titelsong für die neue Staffel des SAT.1-Sommerevents "Promi Big Brother". Eine Geste mit Symbolkraft: Big Brother begrüßte "The Hoff" in der ersten Staffel von "Promi Big Brother" im Jahr 2013 als einen seiner ersten Bewohner.

David Hasselhoff: "Der große Bruder lässt mich einfach nicht los: 2013 war ich einer der ersten Bewohner bei 'Promi Big Brother' in Deutschland. Nun steuere ich mit meiner Version von 'The Passenger' den Titelsong zur aktuellen Staffel bei. Ich bin sehr gespannt, was sich Big Brother dieses Jahr für seine Bewohner ausgedacht hat."

Die neunte Staffel "Promi Big Brother" startet am Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr live in SAT.1. Drei Wochen lang begeben sich die Prominenten in die Welt von Big Brother und leben unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die täglichen Live-Shows von "Promi Big Brother" aus Köln. Im Anschluss laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel zu "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ein, ebenfalls täglich live in SAT.1.

"The Passenger", der Titelsong von David Hasselhoff zur diesjährigen #PromiBB-Staffel, ist eine Cover-Version des gleichnamigen Iggy-Pop-Klassikers und erscheint am 25. Juni als erste Single aus dem kommenden Album "Party Your Hasselhoff".

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" direkt im Anschluss live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell