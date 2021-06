SAT.1

Super-Motorsportwochenende in SAT.1: Ferrari und Lamborghini starten in der DTM

Formel E live aus Mexiko

Unterföhring (ots)

Doppelte PS-Power am Wochenende in SAT.1: Die DTM startet in die Saison 2021 - Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juni 2021, jeweils ab 13:00 Uhr live aus Monza. Die Formel-E-Rennen in Mexiko gibt es an beiden Tagen live ab 22:30 Uhr. Insgesamt bieten SAT.1 und ran.de an diesem Wochenende 17 Stunden Live-Motorsport-Action.

Es ist der große Auftakt einer DTM-Saison voller Neuerungen. Die größte stellen dabei die GT3-Autos dar, die die Tür für zahlreiche neue Hersteller und Privatteams öffnen. Nachdem BMW und Audi zuvor unter sich waren, sind jetzt auch Ferrari, Mercedes und Lamborghini vertreten. Auch das Fahrerfeld hat sich verändert, so werden in dieser Saison mit der Deutschen Sophia Flörsch (20) und der Britin Esmee Hawkey (23) erstmals seit neun Jahren wieder zwei Frauen an den Start gehen. SAT.1 schickt sein bewährtes "ran racing"-Team ins Rennen: Moderatorin Andrea Kaiser meldet sich mit den beiden Experten Martin Tomczyk und Timo Scheider aus dem legendären Autodromo Nazionale di Monza. Eddie Mielke ist als Kommentator im Einsatz.

Während die DTM-Saison erst startet, ist die Formel E schon in vollem Gang. Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko fahren Pascal Wehrlein und Co. unter anderem durch ein Baseball-Stadion. Für das "ran racing"-Team sind Moderator Matthias Killing, Experte Daniel Abt und Kommentator Tobias Schimon am Start.

Saisonauftakt-Talk am Freitag, 18. Juni 2021, ab 13:50 Uhr live auf ran.de: Andrea Kaiser begrüßt DTM-Chef Gerhard Berger und "ran"-Sportchef Alexander Rösner sowie die "ran racing"-Experten und aktuelle DTM-Pilot:innen zum Gespräch.

Das "ran racing"-Wochenendprogramm im Überblick:

Samstag, 19. Juni 2021

10:15 Uhr: DTM, 1. Qualifying - live auf ran.de

13:00 Uhr: DTM, 1. Rennen - live in SAT.1 und auf ran.de

18:45 Uhr: Formel E, Qualifying 1 - live auf ran.de

22:30 Uhr: Formel E, Rennen 1 - live in SAT.1 und auf ran.de

Sonntag, 20. Juni 2021

09:55 Uhr: DTM, 2. Qualifying - live auf ran.de

13:00 Uhr: DTM, 2. Rennen - live in SAT.1 und auf ran.de

18:45 Uhr: Formel E, Qualifying 2 - live auf ran.de

22:35 Uhr: Formel E, Rennen 2 - live in SAT.1 und auf ran.de

Weitere Informationen zur DTM und Formel E finden Zuschauer:innen während der Live-Übertragungen im red button-Portal von SAT.1.

