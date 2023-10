Bien-Zenker GmbH

Erst mit dem richtigen Grundstück profitieren Familien von der neuen Bauförderung

Der Bien-Zenker Grundstücksservice hilft ihnen, den richtigen Bauplatz zu finden, damit sie schneller einziehen können

Mit der verbesserten Bauförderung für Familien ist das eigene Heim für viele Familien plötzlich wieder in greifbare Nähe gerückt. Durch die Anhebung der Einkommensgrenze auf 90.000 Euro für Familien mit einem Kind, plus 10.000 Euro für jedes weitere Kind, können sich viele angehende Baufamilien dank der attraktiven Förderkredite von 170.000 bis 270.000 Euro ihr Traumhaus wieder leisten. Der ideale Zeitpunkt also, um mit dem Bau des Eigenheims zu beginnen, solange die Förderung noch nicht ausgeschöpft ist. Besonders schnell und einfach geht die Hausbauplanung mit einem Anbieter wie Bien-Zenker, der gemeinsam mit den Baufamilien ihr individuelles Haus nach ihren Wünschen und Vorstellungen entwirft und darüber hinaus mit dem Finanzierungsservice und dem Grundstücksservice die Voraussetzungen für einen schnellen Baufortschritt schafft.

Hausberater als Experten vor Ort helfen bei der Grundstückssuche

Ohne das passende Baugrundstück, das den idealen Mittelpunkt für den neuen Lebensraum der Baufamilien bildet, bleibt der Traum vom Eigenheim auf der Strecke. Deshalb bietet Bien-Zenker seinen Baufamilien tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Bauplatz. Als in ihrer Region gut vernetzte Experten unterstützen die erfahrenen Bien-Zenker Hausberater vor Ort die zukünftigen Bauherren dabei, das ideale Grundstück zu finden, das ihren individuellen Anforderungen und Wünschen entspricht. Mit einem breiten Netzwerk und fundierten Kenntnissen des lokalen Immobilienmarktes verkürzen sie die sonst oft langwierige und komplexe Suche nach dem perfekten Baugrundstück.

Hausbau reibungslos und angenehm

"Ein Haus zu bauen ist ein großer und wichtiger Schritt. Wir von Bien-Zenker setzen alles daran, diesen Weg für unsere Bauherren so angenehm und reibungslos wie möglich zu gestalten", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Die verbesserten Konditionen der KfW-Förderung sind eine tolle Chance für junge Familien, jetzt mit dem Hausbau zu beginnen. Unser engagiertes Team steht bereit, um sie in dieser aufregenden Lebensphase tatkräftig zu unterstützen."

Voraussetzungen für schnelle Fortschritte

Nicht nur bei der Grundstückssuche ist Bien-Zenker ein verlässlicher Partner. "Wir begleiten unsere Bauherren durch den gesamten Bauprozess: Von der ersten Idee über die Gestaltung des individuellen Grundrisses, die Finanzierungsberatung und die Grundstückssuche schaffen wir die Voraussetzungen für eine zügige Planung und Genehmigung des Bauvorhabens", so Born weiter. "Von der Baugenehmigung bis zur Schlüsselübergabe planen und begleiten wir den Bauprozess mit dem Ziel, den Bauherren ein sorgenfreies und reibungsloses Bauvorhaben zu ermöglichen."

Immer informiert durch die einzigartige Bauherren-App

Alle Baufortschritte, den direkten Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartnern und viele weitere nützliche Funktionen bietet die Bauherren-App "Bien-Zenker Service Center". Hier finden Baufamilien auch automatisch alle relevanten Dokumente, können ihr Baubudget verwalten und Inspirationen für ihr neues Zuhause festhalten.

Weitere Informationen zum Bien-Zenker Grundstücksservice und wie Bien-Zenker seine Baufamilien sonst auf ihrem Weg ins Eigenheim unterstützt, finden Interessierte auf der Website, in der App oder in einem Bien-Zenker Musterhaus in ihrer Nähe.

