Drehschluss für ARD Kultur-Doku über Musiksender VIVA

In Hamburg sind am Montag (25.09.2023) die Dreharbeiten für eine dreiteilige Doku über den legendären deutschen Musik-TV-Sender VIVA zu Ende gegangen. Unter dem Arbeitstitel „Die VIVA Story – zu geil für diese Welt!“ ergründet ARD Kultur zum 30. Jahrestag des Sendestarts den Aufstieg, Erfolg und Absturz von VIVA. Ab 1. Dezember 2023 ist „Die VIVA-Story“ exklusiv in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de zu sehen.

Am 1. Dezember 2023 hätte VIVA seinen 30. Geburtstag gefeiert. Doch 2018 war Schluss für den Musiksender, der wie kein anderer das Lebensgefühl einer ganzen Generation prägte und zum Sprungbrett für zahlreiche Stars wurde. ARD Kultur erzählt in drei Teilen – Aufstieg, Triumph und Fall – die Schlüsselmomente der Sendergeschichte und beleuchtet den Einfluss von VIVA auf die deutsche Popkultur und den Zeitgeist.

Die ehemaligen VIVA-Moderatoren Nilz Bokelberg, Markus Kavka und Collien Ulmen-Fernandes führen als Hosts durch je eine Folge und bereichern die Doku mit persönlichen Anekdoten. In Interviews plaudern auch deren Kolleginnen und Kollegen wie Oliver Pocher, Mola Adebisi, Aleksandra Bechtel, Gülcan Kamps, Matthias Opdenhövel, Tyron Ricketts sowie Musikerinnen und Musiker aus der VIVA-Ära – unter anderem Smudo, Kim Frank, Thees Uhlmann, H. P. Baxter und Jasmin Wagner.

Ebenso kommen die Macher zu Wort: VIVA-Gründer Dieter Gorny sowie die Programmchefs und Redaktionsleiter steuern Hintergrundwissen bei. Drehorte sind unter anderem Original-Schauplätze in Köln und Berlin. Bislang kaum gezeigtes Archivmaterial und Musikvideos ergänzen den faszinierenden Einblick in die Zeitgeschichte.

„Die VIVA Story – zu geil für diese Welt!“ (AT) ist eine Produktion von Florida Factual im Auftrag von ARD Kultur. Der Autor Thorsten Berrar arbeitete selbst lange für VIVA. Verantwortlich bei ARD Kultur sind Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Kai Winn (Redaktion). Alle drei Teile sind ab 1. Dezember 2023 exklusiv in der ARD Mediathek und auf ardkultur.de zu sehen. Außerdem ist eine TV-Ausstrahlung Ende des Jahres geplant.

Hashtag: #VIVA30

ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und ARD Mediathek kuratiert.

