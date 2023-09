Bien-Zenker GmbH

Baufamilien suchen für ihr Bauvorhaben Partner, auf die sie sich verlassen können. Als "Fairster Fertighausanbieter" ist Bien-Zenker die ideale Wahl, wie der heute erschienene jährliche Fertighausanbieter-Test der Zeitschrift FOCUS-MONEY (38/2023) zeigt. Denn auch in diesem Jahr erhält Bien-Zenker Bestnoten in allen Fairnesskategorien. Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, freut sich: "Gestiegene Finanzierungskosten und höhere Preise für Baustoffe und Dienstleistungen haben viele angehende Baufamilien zurückhaltend werden lassen. Umso wichtiger ist es für sie, einen Baupartner zu haben, der jederzeit in ihrem Interesse handelt und bei dem sie von Anfang an wissen, woran sie sind. Dass die für die Studie befragten Bauherren uns ein solch gutes Zeugnis ausstellen, ist das größte Lob für unser Engagement und für noch unentschlossene Baufamilien eine gute Nachricht, wenn sie auf der Suche nach einem fairen Baupartner sind."

Fairster Fertighausanbieter auch in der 5-Jahres-Wertung

Bien-Zenker bietet seinen Bauherren umfassende Beratung, individuelle Planung, hohe Energieeffizienz, Bau und Koordination aus einer Hand, die Möglichkeit der schlüsselfertigen Ausführung, Montage in kürzester Zeit und fest kalkulierbare Baukosten durch die Bien-Zenker Best- und Festpreisgarantie. Argumente, die viele Bauherren beim Bau ihres eigenen Hauses so überzeugt haben, dass sie die Bestnote "sehr gut" in den Kategorien fairstes Preis-Leistungs-Verhältnis, fairste Produktleistung, fairste Kundenkommunikation, fairste Kundenberatung, fairster Kundenservice sowie höchste Nachhaltigkeit und Verantwortung vergaben. Mit dem erneuten Spitzenplatz in der Gesamtwertung gehört Bien-Zenker auch zu den Unternehmen, die in der 5-Jahres-Wertung ohne Unterbrechung dauerhaft ganz oben dabei sind.

Befragt wurden nur Personen mit persönlicher Erfahrung

Für den elften Fertighaushersteller-Test befragten die Marktforscher von ServiceValue im Auftrag von FOCUS-MONEY zwischen Juni und August 2023 in einer repräsentativen Onlinestudie über 2.100 Bauherren, die in den vorangegangenen 36 Monaten persönliche Erfahrungen mit einem von 35 Anbietern gemacht haben. Dabei wurden 34 Leistungs- und Servicemerkmale abgefragt, die in sechs Fairnesskategorien eingeteilt wurden.

Live-Stream: So geht Hausbau mit dem fairsten Fertighausanbieter

Wie Baufamilien ihren Traum vom eigenen Zuhause Schritt für Schritt wahr machen und wie sie sich dank staatlicher Förderung eine zinsgünstige Finanzierung für ihr Fertighaus sichern, erfahren sie beim Bien-Zenker Hausbau-Livestream am Sonntag, 8. Oktober, ab 19.30 Uhr auf dem Bien-Zenker YouTube-Kanal: youtube.de/@BienZenkerGmbH

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationen unterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.

