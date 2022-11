R-Biopharm AG

Grippe-Tests von R-Biopharm erkennen auch neue Virus-Varianten

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Die Grippe-Saison hat begonnen und auch in Deutschland kursieren verschiedene Virus-Varianten. Mit den Grippe-Tests des Biotechnologieunternehmens R-Biopharm haben Erkrankte schnell Gewissheit: Seine RIDA®GENE Flu Assays erkennen verlässlich auch die beiden neuartigen Varianten. Das gab das Unternehmen in Bezug auf Influenza A H1N1pdm09 bekannt, das vor allem in Großbritannien zirkuliert, sowie den Subtyp H3N2, der im Frühjahr in Dänemark grassierte und aktuell in Deutschland das Grippe-Geschehen dominiert.

"Durch Mutationen im Target Gen (MP-Gen) kann die diagnostische Leistung von Influenza-Screening-Assays beeinträchtigt werden und somit falsch-negative Testergebnisse hervorbringen", erklärt Dr. Andreas Simons, Leiter Produktmanagement bei R-Biopharm. "Abgleiche der von uns verwendeten Detektionssysteme mit den beschriebenen Sequenzen der beiden neuartigen Virus-Varianten zeigten keine Fehlpaarungen. Ihre verlässliche Detektion wird durch die beschriebenen Mutationen nicht beeinflusst."

Damit können Labore auch weiterhin verlässlich Influenza-Infektionen mithilfe der RIDA®GENE Assays von R-Biopharm (PG0505, PG0545, PG6825) belegen oder auch ausschließen. Bei den Tests handelt es sich um multiplex real-time RT-PCR zum direkten qualitativen Virusnachweis.

Über R-Biopharm

Die R-Biopharm AG mit Sitz in Darmstadt ist eines der führenden Biotechnologieunternehmen Deutschlands. Das 1988 gegründete Unternehmen ist in der zweiten Generation familiengeführt und versteht sich als Wegbereiter für Gesundheit und Lebensqualität. Sein Anspruch: für höchstmögliche Präzision, Sicherheit, Klarheit und Gewissheit in Prävention, Therapie und Heilung sorgen. Dafür entwickelt R-Biopharm Technologien, Produkte und Lösungen für die Klinische Diagnostik, Nutrition Care sowie Lebensmittel- und Futtermittelanalytik - und das in international anerkannter Spitzenqualität. R-Biopharm ist Weltmarktführer bei Testsystemen im Bereich Allergenanalytik.

Forschung, Entwicklung und Vertrieb vereint R-Biopharm unter einem Dach, um mit agilen Prozessen auf immer neue Herausforderungen zu reagieren und die stetig wachsende Weltbevölkerung in ein neues Gesundheitszeitalter zu begleiten. Das Unternehmen ist in mehr als 120 Ländern vertreten - durch 29 Tochterfirmen und 120 Distributoren. Es beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (690 am Stammsitz in Darmstadt) und wurde mehrfach mit dem "Sustainability Award" für nachhaltiges und profitables Wachstum ausgezeichnet.

Original-Content von: R-Biopharm AG, übermittelt durch news aktuell