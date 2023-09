FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

F.A.Z. PRO D:ECONOMY: Frankfurter Allgemeine launcht wöchentliches Experten-Briefing zu digitaler Wirtschaft

Frankfurt am Main (ots)

Die Frankfurter Allgemeine erweitert ihr Portfolio um die Produktreihe F.A.Z. PRO für themenspezifische Briefings. F.A.Z. PRO D:ECONOMY ist das erste Angebot der Reihe und ab 20. September 2023 verfügbar. Es ist für drei Monate frei erhältlich und danach als Teil des F+Abonnements der F.A.Z. kostenpflichtig.

Digitale Transformation, OpenAI und Zukunftstrends: Die F.A.Z. erweitert ihr Produktportfolio um ein kostenpflichtiges Briefing zum Thema "Digital Economy". Das Newsangebot unter dem Namen F.A.Z. PRO D:ECONOMY bietet fachlich tiefgehende, größtenteils exklusive Beiträge und Analysen zu Zukunftsthemen und erscheint wöchentlich. Absender des Briefings ist Digitalexperte Holger Schmidt, der als Redaktionsleiter "Newsletter und Verticals" das neue redaktionelle Angebot verantwortet.

Das Produktangebot von D:ECONOMY umfasst ein wöchentliches Briefing, eine neu konzipierte App und eine eigene Homepage. Für das Angebot wurde der im Markt etablierte Newsletter von Holger Schmidt übernommen. Neben der F.A.Z.-Redaktion rund um Holger Schmidt schreiben für D:ECONOMY etablierte Experten aus Wissenschaft und Praxis wie KI-Spezialist Sebastian Thrun, Monika Schnitzer, die Vorsitzende des Sachverständigenrates, oder Jürgen Kühling, der Vorsitzende der Monopolkommission. D:ECONOMY löst als neues Produkt F.A.Z DIGITEC ab.

Interessenten können das neue Digital-Briefing für einen Zeitraum von drei Monaten kostenfrei testen. Danach wird für die Nutzung ein F.A.Z. PRO D:ECONOMY Abo (inkl. F+) notwendig. F+Abonnenten können das umfangreiche D:ECONOMY-Angebot kostenfrei nutzen. Das F+Abonnement und damit auch das F.A.Z. Digitalpaket umfassen damit eine zunehmend größere Anzahl digitaler Bezahlprodukte: Newsletter wie den Frühdenker, Podcasts und nun das erste themenspezifische Briefing - mit einem einfachen, transparenten Preissystem.

Mit F.A.Z. PRO startet die Frankfurter Allgemeine eine neue Produktreihe mit themenbezogenen Briefings. Zielgruppe des Briefings sind Branchen- und Themenexperten ebenso wie fachlich interessierte Leser. Die Reihe, die in den kommenden Monaten sukzessive um weitere Themengebiete ausgebaut werden soll, liefert tiefgreifende Informationen, die deutlich über das Angebot einer allgemeinen Zeitung hinausgehen.

Thomas Lindner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung GmbH: "Mit F.A.Z. PRO bedienen wir die Nachfrage unserer Leserschaft nach einem detaillierteren Informationsangebot zu einem spezifischen Themengebiet. Durch die Verbindung von wöchentlichen Briefings und dem bereits existierenden Angebot der F.A.Z. schaffen wir einen Mehrwert für unsere Abonnenten und erschließen damit optimalerweise ein weiteres Erlösfeld."

Dr. Holger Schmidt, Redaktionsleiter "Newsletter und Verticals": "F.A.Z. PRO D:ECONOMY liefert zuverlässig relevante Informationen zur digitalen Ökonomie und garantiert seinen Lesern, keine wichtige Entwicklung zu verpassen. Das Briefing richtet sich nicht nur an Entscheider aus Wirtschaft und Forschung, sondern an alle, die am Thema Digitalisierung interessiert sind."

Das kostenlose F.A.Z. PRO D:ECONOMY-Briefing ist hier erhältlich.

F.A.Z. PRO D:ECONOMY Abo (inkl. F+): Kostenfreier Testzeitraum von F.A.Z. PRO D:ECONOMY für drei Monate. Nach dem Testzeitraum wird für die Nutzung ein F.A.Z. PRO D:ECONOMY Abo (inkl. F+) notwendig. Dieses wird zunächst für einen exklusiven Testpreis von 1 EUR pro Woche für drei weitere Monate angeboten. Danach kostet das F.A.Z. PRO D:ECONOMY Abo (inkl. F+) 2,95 EUR pro Woche. F.A.Z. PRO D:ECONOMY (inkl. F+) ist jederzeit kündbar.

Original-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell