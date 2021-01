pme Familienservice

Zum dritten Mal ausgezeichnet: pme Familienservice ist Leading Employer 2021

Bereits zum dritten Mal in Folge gehört die pme Familienservice Gruppe mit der Auszeichnung als LEADING EMPLOYER 2021 zum Top 1 Prozent der besten Arbeitgeber in Deutschland. Das beweist wieder einmal die große Bedeutung eines bestmöglichen Arbeitsumfelds für Beschäftigte. Auch in diesem Jahr ist die Freude über die Auszeichnung groß.

Die Studie LEADING EMPLOYERS

LEADING EMPLOYERS wurde eingeführt, um Klarheit in den Dschungel der Arbeitgeberstudien und -siegel zu bringen. Es handelt sich um eine unabhängig durchgeführte Untersuchung, die im Format der Meta-Analyse die weltweit umfassendste Studie zu Arbeitgeberqualitäten darstellt. Insgesamt wurden in der Studie etwa 100.000 Unternehmen untersucht und acht Millionen Daten analysiert.

Woran erkennt man herausragende Arbeitgeber?

Die Meta-Analyse setzt auf Ganzheitlichkeit und berücksichtigt in ihrer Untersuchung alle Aspekte, die für Arbeitnehmer*innen wichtig sind: Arbeitsbedingungen, Mitarbeiterzufriedenheit, Werteverständnis, Arbeitsplatzsicherheit, Gesundheitsmanagement, HR-Expertise, Talentkommunikation und Image. Die Auszeichnung hebt die Arbeitgeber hervor, die ein Unternehmen für Menschen geschaffen haben, sie wertschätzen, ihnen ein hochwertiges Arbeitsumfeld und herausragende Arbeitsbedingungen bieten.

Was zeichnet den pme Familienservice als Arbeitgeber aus?

Die pme Familienservice Gruppe beschäftigt mehr als 1.900 Arbeitnehmer*innen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Tschechien. Um den Angestellten ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten, führt der pme Familienservice seit 2009 jährlich eine bundesweite Mitarbeiterbefragung mit wechselnden Themenschwerpunkten wie Führungsverhalten, Gesundheitsmanagement und Partizipation im Arbeitsalltag durch. Neben hoher Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit und großen Entscheidungsspielräumen im Arbeitsalltag schätzen die Mitarbeiter*innen besonders die gute Zusammenarbeit mit ihrer direkten Führungskraft. Darüber hinaus stellt der pme Familienservice als führender Anbieter von Work-Life-Balance-Dienstleistungen seinen Beschäftigten das gesamte Spektrum an Beratungs- und Vermittlungsleistungen zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem Angebote der Kinderbetreuung, Elternberatung, Pflegeberatung, Vermittlung von Haushaltshilfen sowie Coaching bei psychischen Belastungen. Zusätzlich erhalten Beschäftigte des pme Familienservice eine kostenlose Mittagsverpflegung und weitere familienfreundliche Gestaltungsmöglichkeiten wie flexible Arbeitszeitgestaltung, Mobile Office mit entsprechender technischer Ausstattung und Sabbaticals.

Über die pme Familienservice Gruppe

Die pme Familienservice Gruppe unterstützt im Auftrag von mehr als 900 Arbeitgebern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Berufstätige erhalten Hilfe bei Krisen, z. B. bei Konflikten am Arbeitsplatz, Sucht- oder Partnerschaftsproblemen. Eltern unterstützt die pme Familienservice Gruppe dabei, die passende Kinderbetreuung zu finden, und bietet in über 75 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen hochwertige und flexible Pädagogik. Mit einem Homecare-Eldercare-Service entlastet sie Berufstätige bei der Organisation und Finanzierung von Pflegedienstleistungen und bietet psychosoziale Unterstützung. Im Rahmen der pme Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings zum Themenkomplex Personalführung und Personalentwicklung angeboten. Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 1.900 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zahlreiche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen.

