World Users' Meeting zeigt weiteres Marktpotenzial von CytoSorb als interdisziplinärem Therapieansatz auf

PRINCETON, N.J. /BERLIN (ots) - Das CytoSorb World Users' Meeting 2022 konzentriert sich auf bahnbrechende neue Anwendungen der Adsorptionstechnologie, um den 10-jährige Jahrestag der Kommerzialisierung zu feiern Unter dem Motto "We Are Changing Medicine: CytoSorb Therapy - From the Past to the Future" bringt die ...

mehr