CytoSorbents startet den Direktvertrieb in Großbritannien

CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO) gründet eine eigene Vertriebsgesellschaft, um seine Präsenz im Vereinigten Königreich und Irland stärken. CytoSorbents Medical UK, Inc., übernimmt dort ab sofort die Vermarktung von CytoSorb®. CytoSorbents, eines der führenden Unternehmen bei der Behandlung lebensbedrohlicher Zustände in der Intensivmedizin und in der Herzchirurgie durch Blutreinigung hat sein Flagship-Produkt in der Region bislang über Partner vertrieben.

Dr. Christian Steiner, EVP, Vertrieb und Marketing von CytoSorbents, hob die Bedeutung der direkten Vertriebspräsenz für die unmittelbare Zusammenarbeit mit dem britischen National Health Service (NHS) sowie den Krankenhauskunden hervor: "Dadurch stehen wir mit den wichtigsten Vertretern in einem der größten und renommiertesten Gesundheitssysteme der Welt im direkten Austausch. Die Ausweitung unseres Direktvertriebs in einem der größten Medizintechnikmärkte der Welt erhöht unsere Wachstumschancen und hat enormes Potenzial, die Margen unseres Unternehmens auszuweiten."

Als Country Manager - UK & Irland wurde Shaun Whittemore gewonnen. Er soll die Marktentwicklung für CytoSorb® vorantreiben und koordinieren. Whittemore verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Vertriebs-, Marketing- und Produktspezialist bei großen, weltweit tätigen Medizintechnikunternehmen. Darunter sind Johnson & Johnson und Smith+Nephew. Bevor er zu CytoSorbents kam, war Whittemore Commercial Manager, UK & Irland bei LivaNova.

"Ich freue mich, den Markt für die Technologie von CytoSorbents weiterzuentwickeln. Ich bin davon überzeugt, dass die Vorteile unserer innovativen Technologie einen positiven Einfluss auf das Leben der Patienten haben können, die wir im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland behandeln.", sagte Whittemore.

Großbritannien allein ist der drittgrößte Markt für Medizinprodukte in Europa und der sechstgrößte der Welt. Mit der Aufnahme des Vereinigten Königreichs und Irlands wird CytoSorbents nun in der Lage sein, seine Produkte in 15 Ländern direkt zu vermarkten.

