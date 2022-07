CytoSorbents Europe GmbH

Aus 40 Ländern: Führende Spezialisten für Intensivpflege und Herzchirurgie diskutieren die neue Dimension der Blutreinigung

PRINCETON, N.J. /BERLIN (ots)

Das CytoSorb World Users' Meeting 2022 konzentriert sich auf bahnbrechende neue Anwendungen der Adsorptionstechnologie, um den 10-jährige Jahrestag der Kommerzialisierung zu feiern

Unter dem Motto "We Are Changing Medicine: CytoSorb Therapy - From the Past to the Future" bringt die CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO) fast 300 der weltweit führenden Intensivmediziner und renommierten Wissenschaftler sowie einige der erfahrensten Herz-Kreislauf- und Leberspezialisten zum CytoSorb World Users' Meeting (WUM) 2022 am 2. Juli 2022 in Berlin zusammen. Gemeinsam werden sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, Studienergebnisse und Fallserien zum Einsatz der CytoSorb Blutreinigung in verschiedenen klinischen Anwendungen diskutieren.

In den letzten Jahren hat sich die WUM als interdisziplinäre Veranstaltung etabliert, bei der Pioniere und Power-User aus aller Welt aus erster Hand Einblicke in klinische Ergebnisse und Erfahrungen mit CytoSorb in verschiedenen Anwendungsbereichen austauschen. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Diskussion hochkarätiger Teilnehmer wird die Kombination von CytoSorb und ECMO zur Behandlung des Lungenversagens sein, der Einsatz von CytoSorb zur Umkehrung des septischen Schocks und wie CytoSorb dazu beiträgt, die Behandlung des akuten Leberversagens voranzutreiben.

"Der Dialog und die Partnerschaft mit den CytoSorb-Anwendern hat sich in den letzten 10 Jahren als äußerst informativ und persönlich lohnend erwiesen", sagte Christian Steiner, EVP Marketing & Sales von CytoSorbents und Geschäftsführer von CytoSorbents Europe. "Die geballte Energie und die Ideen dieser Arbeitsgruppe haben zu einigen der aufregendsten Fortschritte bei der Behandlung von lebensbedrohlichen Krankheiten mit unserer CytoSorb-Therapie geführt. An diesem wichtigen Jahrestag können wir alle stolz darauf sein, dass wir daran arbeiten, Leben zu retten".

Original-Content von: CytoSorbents Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell