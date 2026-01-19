Sächsische Lotto-GmbH

Sachsenlotto startet mit GAMES: Digitale Sofortlotterien als moderne, legale Alternative im Glücksspielmarkt

Sachsenlotto informiert:

Ob als kleine Auszeit zwischendurch, zum Abschalten nach einem langen Tag oder einfach zur Unterhaltung: Digitale Spiele gehören für viele Menschen zum Alltag. Mit GAMES, einer neuen Spielewelt für digitale Sofortlotterien, erweitert Sachsenlotto sein Online-Angebot - sicher, legal und unter staatlicher Aufsicht. Zehn neue GAMES sind ab sofort auf sachsenlotto.de und in der Sachsenlotto-App verfügbar. Insgesamt stehen damit 18 digitale Sofortlotterien bereit - eine Erweiterung, die das Online-Angebot weiter vergrößert und die Nutzerführung weiter verbessert.

"Unsere Kunden erwarten heute digitale Angebote, die Spaß machen, intuitiv funktionieren und sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen", sagt Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH. "Mit den GAMES zeigen wir, wie modernes, staatlich reguliertes Glücksspiel heute aussehen kann."

Starke Positionierung im legalen Online-Markt

Die neuen GAMES sind Teil der Digitalstrategie von Sachsenlotto, die Spielangebote kontinuierlich weiterzuentwickeln - auf Basis technischer Standards, regulatorischer Vorgaben und konkreter Kundenbedürfnisse. Mit der Einführung der GAMES stärkt Sachsenlotto seine Position als digitaler Anbieter im regulierten Glücksspielmarkt - und gibt Impulse für die Weiterentwicklung innovativer Digitalangebote im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB).

"Wir bieten unseren Kunden ein legales, attraktives und sicheres Gegenangebot zu nicht regulierten Online-Angeboten", erklärt Schwarz weiter. "Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Kanalisierung der Nachfrage in kontrollierte Bahnen - und stärken zugleich den legalen Glücksspielmarkt und damit das Gemeinwohl."

Digitale Spielwelten mit sofortigem Ergebnis

Die GAMES verbinden das Prinzip klassischer Sofortlotterien mit dem Spielgefühl moderner digitaler Spiele. Jede Runde bietet gemäß Spielplan eine Gewinnchance - ohne Warteschleifen und unklare Regeln, mit einem klar strukturierten, technisch auf dem neuesten Stand befindlichen Spielsystem. Sammelmechaniken, Bonusrunden und zusätzliche Gewinnchancen sorgen für Abwechslung. Das Ergebnis jeder Runde steht unmittelbar fest. Grundlage ist ein staatlich geprüftes Zufallsverfahren, das Fairness und Sicherheit garantiert. Gespielt wird intuitiv auf Smartphone, Tablet oder Desktop - mit wenigen Klicks, sicher, unterhaltsam und mit sofortigem Ergebnis.

Über die Sächsische Lotto-GmbH

Die Sächsische Lotto-GmbH ist die staatliche Lotteriegesellschaft des Freistaats Sachsen. Ihre Erträge fließen über den Staatshaushalt in vielfältige gemeinnützige Bereiche wie Sport, Umwelt, Kultur und Denkmalpflege. Davon profitiert Sachsen.

