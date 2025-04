Chery Automobile Co., Ltd.

Chery stellt auf der 2025 Shanghai Auto Show die neue HIMLA Serie vor und definiert den Pickup-Markt mit einer kompletten Produktpalette neu

Am 23. April, im Rampenlicht der 2025 Shanghai Auto Show, stellte Chery offiziell seine völlig neue Pickup-Baureihe - HIMLA - vor und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in der globalen Strategie des chinesischen Automobilherstellers. Der HIMLA, der inmitten des boomenden globalen Pickup-Marktes auf den Markt kommt, spiegelt nicht nur Cherys strategische Ambitionen in diesem Segment wider, sondern definiert auch die Zukunft der traditionellen Pickups in drei Kernbereichen neu: ein vollständiges Produktportfolio, eine neue Energiewende und die Befähigung zu intelligenter Technologie.

Bei der Produkteinführung der Marke Chery sagte Zhu Shaodong, stellvertretender General Manager von Chery International: „Die Marke Chery bleibt immer die erste Wahl für familienorientierte Kunden." Er hob auch die strategische Vision für HIMLA hervor und betonte: „HIMLA kann das Terrain meistern, das jedem Nutzer hilft, sein Traumland zu erreichen."

Bei der Globalisierung geht es nicht nur darum, sich in einzelnen Märkten zu vergrößern, sondern auch darum, Branchentrends genau zu antizipieren. Da sich der Pickup-Konsum von rein utilitaristischen Zwecken hin zu einem doppelten Fokus auf Lifestyle und Arbeit verlagert, repräsentiert HIMLA Cherys technologisches Können bei der Neudefinition globaler Mobilitätsszenarien. Er betonte, dass die HIMLA-Baureihe auf der 28-jährigen technischen Erfahrung von Chery aufbaut und die Vorteile des Unternehmens als Vorreiter bei den drei Kernkomponenten von NEVs und der intelligenten Konnektivität weiter nutzen wird, um die Wertschöpfungskette des globalen Pickup-Marktes aktiv neu zu gestalten.

Der Name „HIMLA" ist inspiriert von der Ehrfurcht vor Berggipfeln und dem Geist der Eroberung und verkörpert die kühnen und zugleich praktischen Werte der Zielgruppe. Als strategischer Pfeiler der globalen Strategie von Chery bietet HIMLA ein komplettes Angebot von kompakten über mittelgroße bis hin zu großen Pickups, mit mehreren Antriebsoptionen, darunter Benzin-, Diesel- und reine Elektrovarianten. Diese Vielseitigkeit deckt die unterschiedlichsten Bedürfnisse ab - von der kommerziellen Nutzung über den Transport von Familien bis hin zu Abenteuern im Gelände. Der HIMLA stellt nicht nur einen wichtigen Meilenstein in der globalen Strategie von Chery dar, sondern treibt auch die Entwicklung von Pickups hin zu Premium-Fahrzeugen für den Personenverkehr durch neue Energien und intelligente Innovationen voran.

Die Markteinführung des HIMLA ist nicht nur ein technologisches Statement von Chery im Pickup-Segment, sondern auch ein Wendepunkt in der Wertschöpfungskette des globalen Pickup-Marktes. Angetrieben durch die Innovationen von Chery beschleunigt HIMLA die Entwicklung des globalen Pickup-Marktes hin zu vier Schlüsseltrends: Fahrgastorientiertes Design, Intelligenz, Premiumisierung und Einsatz neuer Energien. Für Verbraucher auf der ganzen Welt bietet HIMLA eine kosteneffizientere, zweckbestimmte Abholoption für jedes Szenario.

