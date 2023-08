Oclean

Die Zahnbürste, die mit dir spricht: Oclean X Ultra

Oclean präsentiert erstmalig eine digitale WiFi-Schallzahnbürste mit KI-Sprachtechnologie

Bild-Infos

Berlin (ots)

Oclean, eine führende Marke für Mundhygieneprodukte, präsentiert erstmalig eine WiFi-Schallzahnbürste mit KI-Sprachansage auf der IFA 2023. Sie ist ausgestatten mit einer Vielzahl smarter Funktionen: Überdruck-Sprach-Warnung, Blindzonen-Feedback, innovativen Flexit-Bürstenköpfen, Smart-Touch-Display und App-Konnektivität. Oclean macht mit der X Ultra die tägliche Zahnpflege zu einem interaktiven Selfcare-Erlebnis und garantiert dabei ein erstklassiges Reinigungsergebnis.

Zähneputzen im Zeitalter der KI

Die X Ultra ist die erste Schallzahnbürste weltweit, die über eine KI-Sprachführung über Knochenleitungstechnologie verfügt. Dabei werden Audiovibrationen beim Putzvorgang über den Kieferknochen bis zum Innenohr übertragen. Per Sprachalarm werden Benutzer zum Beispiel drauf hingewiesen, alle 30 Sekunden die Putzstelle zu wechseln, übermäßigen Druck zu vermeiden oder bekommen weitere Anleitungen, die zu einer besseren Putzgewohnheit beitragen.

Das eingebaute 6-Achsen-Gyproskop registriert jede einzelne Bürstenbewegung und sammelt Informationen über das Putzverhalten (Zeit, Druck, Putzbereich). Nicht ausreichend geputzte Stellen werden auf dem integrierten Smart-Touch-Display angezeigt und können mit nur einem Knopfdruck nachgeputzt werden.

Kraftvolle, aber schonende Reinigung

Der von Oclean selbst entwickelte lineare Maglev-Motor 3.0 überträgt die Energie konstant auf die Borstenspitzen und macht die X Ultra noch leistungsfähiger und effizienter als ihre Vorgänger. Mit bis zu 84.000 Bewegungen pro Minute und 11-Grad-Schwenkwinkel erreicht sie so eine bis zu 3-mal effektivere Reinigungsleistung wie mit einem herkömmlichen Schallmotor und arbeitet dabei extrem leise (<45 dB). Der TurboClean Algorithmus sorgt für eine effektive Plague-Entfernung.

Die innovativen Ultra-Bürsten-Köpfe (Clean, White, Gum Care) garantieren eine schonende Tiefenreinigung für ein einmalig sauberes Gefühl. Die einzigartige Borstenanordnung im "Core-Energy"-Design ist auf den Funktionsmechanismus des Schallmotors abgestimmt, was zur einer verbesserten Reinigungsleistung und einzigartigen Optik beiträgt. Dank der schlanken Bürstenkopfspitze sind auch schwer erreichbare Stellen kein Problem. Die einzigartige, stoßdämpfende Weichgummibeschichtung ist so konzipiert, dass sie die Vibrationen mildert und so Zähne und Zahnfleisch besser schützt.

Interaktives Putzen: Oclean Care+ App und Brushing Activity Clover

In der Oclean Care+ App (für Android und iOS verfügbar) können Benutzer ein persönliches Profil anlegen. Einmal per Bluetooth oder dem WLAN mit der Zahnbürste verbunden, können dort Putzergebnisse kontrolliert und maßgeschneiderte Reinigungspläne erstellt werden. Die X Ultra ermöglicht zudem die Anbindung zu Apple Health und Apple Weatherkit.

Benutzer können zwischen fünf voreingestellten Putzmodi wählen: Sunrise Soothing (morgens), Sunset Clearout (abends) und Daily Clean (mit 5 Intensitätsstufen), Sensitive Gum Care und Whitening Polishing. Darüber hinaus stehen in der Oclean Care+ App weitere exklusive Programme zur Verfügung, die die tägliche Zahnreinigung zum Self-Care Erlebnis machen: Mediation SPA mit angenehmen Massageeffekt oder Yoga Whitening für sichtbare Zahnaufhellung innerhalb von 21 Tagen.

Der Brushing Activity Clover liefert die wichtigsten Informationen auf einem Blick auf dem farbigen Smart-Touch-Display wie zum Beispiel Anzahl der täglichen Putzvorgänge, Putzzeiten und Reinigungsergebnisse.

Oclean: Redefine, for better Oralcare

Oclean wurde 2016 gegründet, mit dem Ziel, hochentwickelte Technologien und Innovation zur Verbesserung der Mundgesundheit zu entwickeln. Gemäß ihrer Unternehmensvision "Redefine, for Better Oralcare" setzt die Marke auf intelligente und stilvolle Mundpflegeprodukte, darunter elektrischen Schallzahnbürsten und professionelle Mundduschen. Anders als die meisten Hersteller glaubt Oclean, dass bessere Mundpflege nicht nur bessere Geräte erfordert. Oclean setzt auf intelligente Lösungen, die durch digitale Technologie ermöglicht wird, die das Verhalten der Verbraucher kennt und sie zu besseren Gewohnheiten anleitet.

Die Produkte von Oclean wurden weltweit mit renommierten Design-Preisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot, der iF Design und der Good Design Award, sowie

Oclean baut sein Europa-Geschäft weiter aus und stärkt seine Personalstruktur mit hoch qualifizierten lokalen Mitarbeitern. Viele von ihnen haben in namhaften Unternehmen gearbeitet und verfügen über jahrelange Erfahrung zum Thema Mundhygiene. Dazu kommt eine ausgewiesene Expertise im Umgang mit Kunden aus verschiedenen Branchen und Regionen. Sie freuen sich darauf, sich Oclean anzuschließen, einem Unternehmen, das schnell wächst und auf den europäischen Märkten expandiert. Oclean profitiert dabei von ihrer Expertise bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Marketing- und Vertriebsstrategien, angepasst an die jeweiligen Marktgegebenheiten und Kundenbedürfnisse.

"Oclean hat viele bahnbrechende Innovationen im Bereich der Mundpflegeprodukte auf den Markt gebracht und wird weltweit immer beliebter. Ich sehe in Oclean eine zukunftsträchtige Marke und freue mich auf die Zusammenarbeit", erklärt Alberto Pinto, Vertriebsleiter von Oclean Westeuropa, mit mehr als 17 Jahren Erfahrung bei einer der weltweit größten Mundpflegemarke.

"Wir freuen uns, unsere fortschrittlichen Technologien und Designs auf der IFA 2023 in Berlin vorstellen zu dürfen", erklärt Shurun Liu, CEO of Oclean. "Gemeinsam mit unserem Team aus internationalen Experten werden wir unser Europa-Geschäft weiter ausbauen und die Marke Oclean vorantreiben."

Weitere Informationen finden Sie auf https://de.oclean.com/

Preise und Verfügbarkeit

Die Oclean X Ultra ist in den Farben "Carbon Black" und "Yoga Mint" im Set mit jeweils zwei Ersatzbürstenköpfe und einem praktischen Reiseetui, welches unterwegs auch als Ladestation verwendet werden kann für eine unverbindliche Preisempfehlung von 129,99 EUR (inkl. MwSt.) ab sofort im Handel verfügbar.

Über Oclean

Oclean hat sich der Verbesserung der Mundgesundheit durch Technologie und Innovation verschrieben. Seit der Gründung 2016 steht Oclean für qualitativ hochwertige, intelligente und stilvolle Mundpflegeprodukte, die von elektrischen Schallzahnbürsten über professionelle kabellose Mundspülungen bis hin zu Zahnbürstensterilisatoren reichen. Die Produkte sind bereits in über 170 Länder und Regionen der Welt erhältlich und wurden mit diversen internationalen Design-Preisen ausgezeichnet. Oclean verfügt über mehr als 260 Patentanmeldungen und über 30 globale Zertifizierungen. https://linktr.ee/oclean_de

Original-Content von: Oclean, übermittelt durch news aktuell