Bundesweiter Startschuss: Mehr als 130 Mitmach-Angebote bei der Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel! 2022

Im Rahmen der Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel! werden alle Bürger:innen aufgerufen, zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung beizutragen. Dafür steht ein breites Spektrum an unterschiedlichen Angeboten zur Verfügung, die sowohl vor Ort als auch digital die Möglichkeit zum Mitmachen bieten.

Unter dem Motto #DeutschlandRettetLebensmittel startet in dieser Woche auf Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie der Ministerien der Länder eine bundesweite Aktionswoche. Sie widmet sich bis zum 6. Oktober 2022 dem Thema Lebensmittelwertschätzung mit besonderem Fokus auf die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung.

Noch immer entsteht der Großteil (59 Prozent) von Lebensmittelabfällen in privaten Haushalten, weshalb dieses Jahr im Mittelpunkt steht, was jede und jeder in den eigenen vier Wänden konkret umsetzen kann. Mehr als 130 Aktionen wurden eingereicht, die unterschiedliche kreative Ideen im digitalen Raum oder für zu Hause anbieten. Einen Überblick über alle Aktionen anhand einer interaktiven Deutschlandkarte gibt es auf www.deutschland-rettet-lebensmittel.de und in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #DeutschlandRettetLebensmittel.

Erstmalig bietet Zu gut für die Tonne! in Kooperation mit dem Dialogforum private Haushalte zudem die Möglichkeit, an einem Bürgerforschungsprojekt teilzunehmen: Bürger:innen messen zu Hause die eigene Lebensmittelverschwendung und dokumentieren, welche Fortschritte es im Laufe der Aktionswoche gibt. Die gewonnenen Daten werden von einem Forschungsteam der Technischen Universität Berlin dazu genutzt, diese Aktionen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und wertvolle Erkenntnisse über die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung zu gewinnen. Dabei können ein Kochkurs und andere tolle Preise gewonnen werden. Weitere Informationen darüber gibt es auf https://www.zugutfuerdietonne.de/jetzt-engagieren/citizen-science.

Die bundesweite Aktionswoche für mehr Lebensmittelwertschätzung ist eine gemeinsame Initiative von Zu gut für die Tonne! und den Bundesländern. Sie ist Teil der Umsetzung der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung des BMEL.

